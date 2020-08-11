Злоупотребляли спиртным. Сын госпитализированной певицы Легкоступовой рассказал о проблемах в семье

Сотрудники полиции взяли показания у сына звезды 90-х Валентины Легкоступовой, которая ранее была обнаружена и госпитализирована с тяжёлой травмой головы. Молодой человек рассказал в объяснительной, что его мать лишь около месяца вышла замуж за Юрия Фирсова и начала злоупотреблять алкоголем вместе с супругом. Все попытки повлиять на мать пресекались отчимом.
— Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стали злоупотреблять спиртными напитками, — приводит отрывок из объяснительной Пятый канал.
По предположению молодого человека, Фирсов мог рассчитывать на право собственности квартиры своей новоиспечённой и знаменитой жены. По отношению к пасынку яхтсмен вёл себя крайне агрессивно. Как утверждает Матвей, отчим как-то угрожал ему ножом и выбил дверь в доме.
Также в своих показаниях сын Легкоступовой рассказал, что узнал о госпитализации матери не сразу. Он жил отдельно от неё и отчима. О происшествии Матвею сообщила его крёстная.
"Расписали, будто алкаш какой-то". Директор рассказал о попавшей в наркологию с проломленной головой певицеВалентина Легкоступова перенесла серьёзную операцию. Её муж задержан.
Напомним, исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу из-за травмы головы. Артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что якобы артистка сама повредила голову, упав в ванной.