Злоупотребляли спиртным. Сын госпитализированной певицы Легкоступовой рассказал о проблемах в семье

Сотрудники полиции взяли показания у сына звезды 90-х Валентины Легкоступовой, которая ранее была обнаружена и госпитализирована с тяжёлой травмой головы. Молодой человек рассказал в объяснительной, что его мать лишь около месяца вышла замуж за Юрия Фирсова и начала злоупотреблять алкоголем вместе с супругом. Все попытки повлиять на мать пресекались отчимом.

— Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стали злоупотреблять спиртными напитками, — приводит отрывок из объяснительной Пятый канал.

По предположению молодого человека, Фирсов мог рассчитывать на право собственности квартиры своей новоиспечённой и знаменитой жены. По отношению к пасынку яхтсмен вёл себя крайне агрессивно. Как утверждает Матвей, отчим как-то угрожал ему ножом и выбил дверь в доме.

Также в своих показаниях сын Легкоступовой рассказал, что узнал о госпитализации матери не сразу. Он жил отдельно от неё и отчима. О происшествии Матвею сообщила его крёстная.