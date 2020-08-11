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Злоупотребляли спиртным. Сын госпитализированной певицы Легкоступовой рассказал о проблемах в семье

По словам молодого человека, отчим пытался оградить его от общения с матерью, угрожал ножом и выбивал дверь в доме.

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Певица Валентины Легкоступова с супругом. Фото © Instagram / Юрий Фирсов

Сотрудники полиции взяли показания у сына звезды 90-х Валентины Легкоступовой, которая ранее была обнаружена и госпитализирована с тяжёлой травмой головы. Молодой человек рассказал в объяснительной, что его мать лишь около месяца вышла замуж за Юрия Фирсова и начала злоупотреблять алкоголем вместе с супругом. Все попытки повлиять на мать пресекались отчимом.

Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стали злоупотреблять спиртными напитками, — приводит отрывок из объяснительной Пятый канал.

По предположению молодого человека, Фирсов мог рассчитывать на право собственности квартиры своей новоиспечённой и знаменитой жены. По отношению к пасынку яхтсмен вёл себя крайне агрессивно. Как утверждает Матвей, отчим как-то угрожал ему ножом и выбил дверь в доме.

Также в своих показаниях сын Легкоступовой рассказал, что узнал о госпитализации матери не сразу. Он жил отдельно от неё и отчима. О происшествии Матвею сообщила его крёстная.

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Валентина Легкоступова перенесла серьёзную операцию. Её муж задержан.

Напомним, исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу из-за травмы головы. Артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что якобы артистка сама повредила голову, упав в ванной.

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