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Александр Ширвиндт на пикапе въехал в легковушку в Валдае

В результате аварии пострадала женщина, она доставлена в больницу.

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Фото © VK / ВАЛДАЙ

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт на своём пикапе Mitsubishi L200 врезался в Renault Sandero в городе Валдае Новгородской области. По данным местных СМИ, худрук Театра сатиры проигнорировал знак "уступи дорогу" и подрезал легковушку.

Фото © VK / ВАЛДАЙ

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В региональном же ГУ МВД России уточнили, что виновник ДТП не установлен. Полицейские выясняют обстоятельства аварии. В управлении сообщили, что в результате происшествия пострадала пассажирка Renault Sandero. Она была доставлена с травмами в Валдайскую ЦРБ. Ширвиндт, его спутники и водитель "рено" не пострадали.

Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрёстке. Обычное дело автомобилистов, — прокомментировал аварию ТАСС артист.

Ширвиндт назвал виновных в смертельной аварии с участием актёра Ефремова

Произошедшее он считает трагедией.

Ранее в Москве не состоялось слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Артиста прямо из здания суда забрали на скорой в реанимацию Боткинской больницы. У него подозревают инсульт. Супругу актёра Софью Кругликову к мужу не пустили.

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