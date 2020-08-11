Александр Ширвиндт на пикапе въехал в легковушку в Валдае

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт на своём пикапе Mitsubishi L200 врезался в Renault Sandero в городе Валдае Новгородской области. По данным местных СМИ, худрук Театра сатиры проигнорировал знак "уступи дорогу" и подрезал легковушку.
В региональном же ГУ МВД России уточнили, что виновник ДТП не установлен. Полицейские выясняют обстоятельства аварии. В управлении сообщили, что в результате происшествия пострадала пассажирка Renault Sandero. Она была доставлена с травмами в Валдайскую ЦРБ. Ширвиндт, его спутники и водитель "рено" не пострадали.
— Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрёстке. Обычное дело автомобилистов, — прокомментировал аварию ТАСС артист.
Ширвиндт назвал виновных в смертельной аварии с участием актёра ЕфремоваПроизошедшее он считает трагедией.
Ранее в Москве не состоялось слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Артиста прямо из здания суда забрали на скорой в реанимацию Боткинской больницы. У него подозревают инсульт. Супругу актёра Софью Кругликову к мужу не пустили.