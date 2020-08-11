Более 200 человек пострадали во время акций протеста в Белоруссии

Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объёме. Об этом заявили в Минздраве Белоруссии.
В ведомстве отмечают, что после двух дней несанкционированных акций в больницах республики находится чуть больше 200 человек. У них ушибы, переломы, а также травмы грудной клетки, живота и черепа.
Горячие точки Минска. Где и как управляют протестом в белорусской столице — картаМетро "Пушкинская" и универсам "Рига" стали главными местами противостояния милиции и протестующих, но пришли туда беспорядки не просто так.
Также в Минздраве сообщают, что основная часть травм лёгкие. Однако нескольким пациентам потребовались операции, сейчас их состояние стабилизировано.
Как уже ранее сообщал Лайф, один человек погиб. Смерть наступила до приезда скорой помощи.