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Глава Минздрава заявил о готовности получить прививку от коронавируса

По его словам, вакцина будет доступна уже в августе.

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Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что планирует получить прививку от коронавируса, как только вакцина будет доступна. По его словам, это может произойти уже в августе.

Как будет выпущена вакцина, — ответил министр на соответствующий вопрос.

При этом министр напомнил, что первыми вакцину получат медики, преподаватели и люди из групп риска.

Около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут производить ежемесячно в Зеленограде

Завод уже закупил необходимое оборудование, его доставят в ближайшие два-три месяца.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса заявил вчера Владимир Путин. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцине посвящён отдельный сайт.

Ранее Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины.

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