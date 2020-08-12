Глава Минздрава заявил о готовности получить прививку от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что планирует получить прививку от коронавируса, как только вакцина будет доступна. По его словам, это может произойти уже в августе.

— Как будет выпущена вакцина, — ответил министр на соответствующий вопрос.

При этом министр напомнил, что первыми вакцину получат медики, преподаватели и люди из групп риска.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса заявил вчера Владимир Путин. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцине посвящён отдельный сайт.