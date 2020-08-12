Глава Минздрава объяснил зарубежную критику по поводу российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику по поводу якобы слишком быстро появившейся российской вакцины от коронавирусной инфекции. По мнению главы ведомства, это страхи конкурентов.
— Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определённую конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны... Российская вакцина — это решение, которое уже имело определённые клинические знания и данные, — отметил глава Минздрава.
Также Мурашко рассказал, что сам планирует сделать прививку от коронавируса в августе, если российская вакцина уже будет доступна. Министр при этом подчеркнул, что в первую очередь препарат должны получить медработники и россияне из групп риска.
Около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут производить ежемесячно в ЗеленоградеЗавод уже закупил необходимое оборудование, его доставят в ближайшие два-три месяца.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что вакцина формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о препарате.