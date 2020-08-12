В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Критике российской вакцины от коронавируса нашли объяснение. Дело в конкуренцииПрепарат "Спутник V" стал первым подобным в мире. Вскоре начнётся его массовое производство.
— Была создана информационная система, <…> её мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, ещё что-то, — рассказал Мурашко журналистам.
В рамках этого проекта и ведётся разработка мобильного приложения. В нём вакцинированные россияне смогут отмечать своё самочувствие.
Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Она получила название "Спутник V". Заявки на её приобретение уже поступили из двадцати стран.
Ранее президент Сербии рассказал, что готов первым испытать российскую вакцину от коронавируса.