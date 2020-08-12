В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Была создана информационная система, <…> её мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, ещё что-то, — рассказал Мурашко журналистам.

В рамках этого проекта и ведётся разработка мобильного приложения. В нём вакцинированные россияне смогут отмечать своё самочувствие.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Она получила название "Спутник V". Заявки на её приобретение уже поступили из двадцати стран.