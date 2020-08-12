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Ещё один человек умер от бубонной чумы в Монголии

Власти страны заявили, что причин для беспокойства нет.

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Фото © In Pictures Ltd / Corbis via Getty Images

В Монголии зафиксировали ещё один случай смерти от бубонной чумы. По информации Минздрава, 42-летний мужчина скончался минувшей ночью в провинции Ховд на западе страны. Незадолго до этого он покупал две тушки сурков.

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Эта смерть мужчины от чумы стала уже второй для Монголии. В прошлом месяце там скончался 15-летний подросток. Перед смертью он также употреблял мясо сурка. В Минздраве страны призывают не охотиться на этих грызунов и не есть их мясо.

Ранее бубонную чуму нашли у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии, что в Китае. А накануне возбудителей бубонной чумы обнаружили в Туве.

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