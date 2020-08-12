Ещё один человек умер от бубонной чумы в Монголии

В Монголии зафиксировали ещё один случай смерти от бубонной чумы. По информации Минздрава, 42-летний мужчина скончался минувшей ночью в провинции Ховд на западе страны. Незадолго до этого он покупал две тушки сурков.

Эта смерть мужчины от чумы стала уже второй для Монголии. В прошлом месяце там скончался 15-летний подросток. Перед смертью он также употреблял мясо сурка. В Минздраве страны призывают не охотиться на этих грызунов и не есть их мясо.