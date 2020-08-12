Чиновница из Башкирии заявила о нежелании россиян работать из-за слишком больших пособий

В Нефтекамске замдиректора центра занятости Ирина Семенихина в прямом эфире оперативного совещания назвала пособия по безработице слишком большими. Чиновница считает, что некоторые горожане даже не пытаются трудоустроиться, потому что и так получают "большие пособия".
— Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, — доложила Семенихина на совещании.
Она уточнила, что минимальный размер пособия по безработице в городе составляет 5175 рублей в месяц. За каждого ребёнка полагается надбавка в три тысячи рублей, а малоимущие многодетные семьи получают и того больше, объясняет сотрудница Центра занятости.
— А три ребёнка — это уже почти 15 тысяч, то есть выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги, — с полной уверенностью в своей правоте говорит чиновница.
Слова госслужащей вызвали бурю негодования у общественности. Горожане в соцсетях пожаловались, что уже с мая месяца они стоят на учёте и получают выплаты не более 1700 рублей, а на ребёнка — три тысячи. Семенихиной посоветовали самой пожить на эти деньги, а затем уже рассказывать, что легче — иметь хорошую работу или получать "большое пособие" в центре занятости.
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