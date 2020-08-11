В Туве выявили распространение возбудителя чумы

Распространение возбудителя чумы обнаружили на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы, граничащих с Монголией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Монгун-Тайгинском районе на территории, где исследования показали наличие возбудителя чумы, живут 35 взрослых и 16 детей. В Овюрском районе опасность выявлена на территории, где расположен посёлок Хандагайты с населением более трёх тысяч человек. Сотрудники эпидотряда провели барьерную дезинсекцию, обработав четыре тысячи гектаров вокруг посёлка.

Сейчас в приграничных районах Тувы проходит вакцинация населения. По данным регионального Роспотребнадзора, в Овюрском районе уже привиты 623 ребёнка и почти 2,5 тысячи взрослых. Также медработники раздают населению листовки.

Чума передаётся людям от заражённых животных (в основном от грызунов), через укусы блох, а также от инфицированного человека при личных контактах. Также опасность для здоровья представляет мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России.