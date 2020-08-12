"Устраивать шоу недопустимо". Адвокат потерпевших осудила отношение Пашаева к больному Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сам мог подвергнуть опасности актёра. Ведь он ещё до госпитализации сообщил, что у него инсульт. Об этом заявила адвокат потерпевшей стороны по делу о ДТП Анна Бутырина. По её словам, если Пашаев знал, что его подзащитному плохо, то ему следовало не допустить того, чтобы он приехал в суд.

— Если сторона защиты знала, что у Ефремова инсульт, тогда, с медицинской точки зрения, каким образом они допустили нанесение вреда здоровью Ефремова. Его в таком состоянии нельзя было доставлять в суд. А сторона защиты могла уже в суде заявить о том, что Ефремов госпитализирован, и предоставить медицинские документы. Устраивать из этого шоу показательное и наносить вред здоровью Ефремова недопустимо, — отметила она.

Напомним, актёр находится в реанимации. Ранее его состояние оценивали как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали у артиста инсульт.