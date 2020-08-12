Угрожали табельным оружием. Лайф снял с воздуха жёсткое задержание байкеров в Минске

В Минске сотрудники милиции задержали мотоциклистов с применением силы. Лайфу удалось снять инцидент с беспилотника.

Как сообщили очевидцы происшествия, силовики остановили на дороге байкеров и сразу потребовали, чтобы те легли на землю. Мотоциклисты выполняли приказы медленно, вероятно, не понимая, за что их задерживают. Тогда правоохранители применили силу, а задержание переросло в избиение. При этом один из милиционеров достал табельное оружие и наставил его на людей.

В ответ на необоснованное применение силы прохожие стали высказывать возмущение, требовать отпустить мотоциклистов. Проезжающие мимо машины стали сигналить. Но это не возымело никакого действия, милиционер с пистолетом периодически нацеливал оружие на прохожих.