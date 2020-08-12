Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут производить ежемесячно в Зеленограде

Завод уже закупил необходимое оборудование, его доставят в ближайшие два-три месяца.

85
Post cover

Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

На одной из двух площадок, где будет выпускаться первая в мире вакцина от коронавируса, активно идут приготовления к запуску производства. Фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде закупил для этого необходимое оборудование. Ожидается, что предприятие сможет выпускать около 120 тысяч доз вакцины каждый месяц.

Нам пришлось модернизировать некоторые производственные участки. В настоящее время производственная мощность составляет полтора миллиона доз в год, это порядка 120 тысяч доз в месяц. Мы планируем в ближайшей перспективе её увеличить, чтобы обеспечить нужные объёмы производства, — рассказал телеканалу "360" директор производственной площадки "Биннофарм" Алексей Лысенко.

Критике российской вакцины от коронавируса нашли объяснение. Дело в конкуренции

Препарат "Спутник V" стал первым подобным в мире. Вскоре начнётся его массовое производство.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.

Выбор редакции

Loading...