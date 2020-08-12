Около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут производить ежемесячно в Зеленограде

На одной из двух площадок, где будет выпускаться первая в мире вакцина от коронавируса, активно идут приготовления к запуску производства. Фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде закупил для этого необходимое оборудование. Ожидается, что предприятие сможет выпускать около 120 тысяч доз вакцины каждый месяц.
— Нам пришлось модернизировать некоторые производственные участки. В настоящее время производственная мощность составляет полтора миллиона доз в год, это порядка 120 тысяч доз в месяц. Мы планируем в ближайшей перспективе её увеличить, чтобы обеспечить нужные объёмы производства, — рассказал телеканалу "360" директор производственной площадки "Биннофарм" Алексей Лысенко.
Критике российской вакцины от коронавируса нашли объяснение. Дело в конкуренцииПрепарат "Спутник V" стал первым подобным в мире. Вскоре начнётся его массовое производство.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.