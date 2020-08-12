Около 120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут производить ежемесячно в Зеленограде

На одной из двух площадок, где будет выпускаться первая в мире вакцина от коронавируса, активно идут приготовления к запуску производства. Фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде закупил для этого необходимое оборудование. Ожидается, что предприятие сможет выпускать около 120 тысяч доз вакцины каждый месяц.