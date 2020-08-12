Федун заявил, что "Спартак" не снимется с чемпионата

Леонид Федун отметил, что команда не будет сниматься с чемпионата, но если судьи продолжат травлю, то футболисты покинут поле.

— Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал "Спартак" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний, — отметил Федун. — Основная команда продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако, в случае продолжения судейской травли, мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" — за честный футбол!