"Тампа" в пятом овертайме 1/8 Кубка Стэнли вырвала победу у "Коламбуса"

В Торонто на "Скотиабанк-арене" завершился первый матч серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли, в котором команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала волевую победу над "Коламбус Блю Джекетс" — 3:2 ОТ. Основное время матча закончилось вничью 2:2, и только в пятом овертайме нападающий Брэйден Пойнт поставил точку в этой игре.

Счёт в начале встречи открыл форвард "мундиров" Пьер-Люк Дюбуа. Спустя четыре минуты нападающий "Тампы" Брэйден Пойнт с передачи Никиты Кучерова восстановил равновесие — 1:1.

Pointer gets the credit, we get on the board. 🙌 pic.twitter.com/l0gyRcTxTu — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 11, 2020

"Коламбус" под занавес второго периода усилиями нападающего Оливера Бьоркстранда вновь вышел вперёд, но радость "мундиров" была недолгой. Уже на 23-й секунде третьего периода форвард "молний" Янни Гурд счёт сравнял — 2:2.

Для определения победителя соперникам пришлось отыграть четыре овертайма, и только в пятой добавленной двадцатиминутке Брэйден Поинт принёс первую победу "Тампе" в этом плей-офф.

Игровое время матча составило 150 минут и 27 секунд, а по продолжительности эта игра стала четвёртой в истории НХЛ. Рекорд был установлен в 1936 году. Тогда хоккеисты "Детройта" и "Монреаля" откатали на льду 176 минут и 30 секунд.

Кубок Стэнли. 1/8 плей-офф. Первые матчи серий