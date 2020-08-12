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Регион
Опубликовано 12 августа 2020, 02:55

"Рубин" остался в гневе от судейства Иванова и назвал арбитра лучшим игроком матча с "Локомотивом"

Фото © Twitter / "Локомотив"

Фото © Twitter / "Локомотив"

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать судью.

"Рубин" остался недоволен качеством работы судьи Сергея Иванова и его бригады в матче первого тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2). Казанцы иронично назвали арбитра лучшим игроком встречи.

На картинке, опубликованной в твиттере команды, Иванов изображён в футболке москвичей.

Вопросы вызвал эпизод из первого тайма, когда форвард "Рубина" Иван Игнатьев выходил один на один к воротам железнодорожников, однако столкнулся с голкипером гостей Гильерме. Иванов не стал назначать пенальти, а в ответной атаке "Локомотив" забил второй мяч в ворота соперника.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать Иванова. Он рассказал, что после игры спросил у одного из лучших судей Европы Бьорна Кёйперса, что тот думает о спорном эпизоде. Арбитр подтвердил, что в этом моменте нужно было назначать пенальти.

Слуцкий был удалён в матче, где его "Рубин" проиграл "Локо"
Слуцкий был удалён в матче, где его "Рубин" проиграл "Локо"

Ещё раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причём он говорит мне это после просмотра видеоповтора, — приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

По его мнению, люди столь низкой квалификации не имеют права обслуживать футбольные матчи. Стоит отметить, что Иванов удалил Слуцкого в перерыве игры.

Напомним, вопросы по поводу судейства также были и у "Спартака" после игры с "Сочи" (2:2). По мнению москвичей, судья Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в концовке встречи после столкновения защитника Самюэля Жиго и хавбека сочинцев Анатолия Немченко. Президент красно-белых Леонид Федун пригрозил снять свою команду с розыгрыша Премьер-лиги, однако глава РФС Александр Дюков уговорил его этого не делать. Позже были опубликованы переговоры Казарцева и арбитров на VAR.

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Артур Лапсаков
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