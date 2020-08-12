"Рубин" остался в гневе от судейства Иванова и назвал арбитра лучшим игроком матча с "Локомотивом"

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать судью.

"Рубин" остался недоволен качеством работы судьи Сергея Иванова и его бригады в матче первого тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2). Казанцы иронично назвали арбитра лучшим игроком встречи.

На картинке, опубликованной в твиттере команды, Иванов изображён в футболке москвичей.

Вопросы вызвал эпизод из первого тайма, когда форвард "Рубина" Иван Игнатьев выходил один на один к воротам железнодорожников, однако столкнулся с голкипером гостей Гильерме. Иванов не стал назначать пенальти, а в ответной атаке "Локомотив" забил второй мяч в ворота соперника.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать Иванова. Он рассказал, что после игры спросил у одного из лучших судей Европы Бьорна Кёйперса, что тот думает о спорном эпизоде. Арбитр подтвердил, что в этом моменте нужно было назначать пенальти.

— Ещё раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причём он говорит мне это после просмотра видеоповтора, — приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

По его мнению, люди столь низкой квалификации не имеют права обслуживать футбольные матчи. Стоит отметить, что Иванов удалил Слуцкого в перерыве игры.