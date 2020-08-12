"Рубин" остался в гневе от судейства Иванова и назвал арбитра лучшим игроком матча с "Локомотивом"
Фото © Twitter / "Локомотив"
Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать судью.
"Рубин" остался недоволен качеством работы судьи Сергея Иванова и его бригады в матче первого тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2). Казанцы иронично назвали арбитра лучшим игроком встречи.
На картинке, опубликованной в твиттере команды, Иванов изображён в футболке москвичей.
Лучший игрок матча #РубинЛоко 🔝 pic.twitter.com/LKoYUQtW5Q— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Вопросы вызвал эпизод из первого тайма, когда форвард "Рубина" Иван Игнатьев выходил один на один к воротам железнодорожников, однако столкнулся с голкипером гостей Гильерме. Иванов не стал назначать пенальти, а в ответной атаке "Локомотив" забил второй мяч в ворота соперника.
🧐🧐🧐 pic.twitter.com/oQqGH33hZx— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал пожизненно дисквалифицировать Иванова. Он рассказал, что после игры спросил у одного из лучших судей Европы Бьорна Кёйперса, что тот думает о спорном эпизоде. Арбитр подтвердил, что в этом моменте нужно было назначать пенальти.
— Ещё раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причём он говорит мне это после просмотра видеоповтора, — приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
По его мнению, люди столь низкой квалификации не имеют права обслуживать футбольные матчи. Стоит отметить, что Иванов удалил Слуцкого в перерыве игры.
Напомним, вопросы по поводу судейства также были и у "Спартака" после игры с "Сочи" (2:2). По мнению москвичей, судья Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в концовке встречи после столкновения защитника Самюэля Жиго и хавбека сочинцев Анатолия Немченко. Президент красно-белых Леонид Федун пригрозил снять свою команду с розыгрыша Премьер-лиги, однако глава РФС Александр Дюков уговорил его этого не делать. Позже были опубликованы переговоры Казарцева и арбитров на VAR.