Трамп удивился кандидатуре от демократов на пост вице-президента

Президент США Дональд Трамп удивился выбору сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента от Демократической партии.
По мнению американского лидера, Харрис, представляющая цветное население США, вопреки ожиданиям, очень слабо выступила на праймериз демократов.
— У неё было около 2%, потратила много денег… Я был удивлён, что они выбрали её, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.
Байден выбрал темнокожую индианку Камалу Харрис на пост кандидата в вице-президентыВ прошлом женщина занимала пост генерального прокурора Калифорнии.
Он добавил, что Харрис ранее неуважительно относилась к Байдену и говорила про него "ужасные вещи". Подобный выбор от соперника очень удивил Трампа.
Напомним, в настоящее время в предвыборной гонке участвуют президент США Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден. Кроме того, намерение баллотироваться выдвинул рэпер Канье Уэст и кандидат от Зелёной партии, потерпевший 24 поражения на выборах разных уровней.