Трамп удивился кандидатуре от демократов на пост вице-президента

Президент США Дональд Трамп удивился выбору сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента от Демократической партии.

По мнению американского лидера, Харрис, представляющая цветное население США, вопреки ожиданиям, очень слабо выступила на праймериз демократов.

— У неё было около 2%, потратила много денег… Я был удивлён, что они выбрали её, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.

Он добавил, что Харрис ранее неуважительно относилась к Байдену и говорила про него "ужасные вещи". Подобный выбор от соперника очень удивил Трампа.