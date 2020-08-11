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Трамп удивился кандидатуре от демократов на пост вице-президента

Американский лидер припомнил, что ранее Харрис говорила про Байдена "ужасные вещи".

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Президент США Дональд Трамп удивился выбору сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента от Демократической партии.

По мнению американского лидера, Харрис, представляющая цветное население США, вопреки ожиданиям, очень слабо выступила на праймериз демократов.

У неё было около 2%, потратила много денег… Я был удивлён, что они выбрали её, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.

Байден выбрал темнокожую индианку Камалу Харрис на пост кандидата в вице-президенты

В прошлом женщина занимала пост генерального прокурора Калифорнии.

Он добавил, что Харрис ранее неуважительно относилась к Байдену и говорила про него "ужасные вещи". Подобный выбор от соперника очень удивил Трампа.

Напомним, в настоящее время в предвыборной гонке участвуют президент США Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден. Кроме того, намерение баллотироваться выдвинул рэпер Канье Уэст и кандидат от Зелёной партии, потерпевший 24 поражения на выборах разных уровней.

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