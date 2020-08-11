Лавров рассказал, сколько россиян находятся за границей

Россия продолжает выполнять рейсы по вывозу граждан, остающихся за рубежом из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, за границей остаются ещё около 23 тысяч соотечественников.

— Вывозные рейсы продолжают выполняться, учитывая, что за границей, по нашим данным, остаются порядка 23 тысяч соотечественников, — приводит слова Лаврова газета "Аргументы и факты".

Глава МИД напомнил, что тем, кто не успел вернуться на родину до закрытия границ, Россия предоставляла социальную поддержку, а в крайних случаях задействовала механизм о предоставлении помощи оставшимся без средств к существованию.

Также Лавров уточнил, что с марта специальными рейсами на родину вернулось 275 тысяч человек, притом, что в некоторых странах были жёсткие ограничения. Организаторы рейсов сталкивались с трудностями при планировании маршрутов, получением пролётных разрешений, улаживанием вопросов наземного обслуживания воздушных судов, а также с доставкой граждан в аэропорты вылета с удалённых районов и островов.