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Лавров рассказал, сколько россиян находятся за границей

С середины марта вывозными рейсами на родину вернулось 275 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

Россия продолжает выполнять рейсы по вывозу граждан, остающихся за рубежом из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, за границей остаются ещё около 23 тысяч соотечественников.

Вывозные рейсы продолжают выполняться, учитывая, что за границей, по нашим данным, остаются порядка 23 тысяч соотечественников, — приводит слова Лаврова газета "Аргументы и факты".

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Глава МИД напомнил, что тем, кто не успел вернуться на родину до закрытия границ, Россия предоставляла социальную поддержку, а в крайних случаях задействовала механизм о предоставлении помощи оставшимся без средств к существованию.

Также Лавров уточнил, что с марта специальными рейсами на родину вернулось 275 тысяч человек, притом, что в некоторых странах были жёсткие ограничения. Организаторы рейсов сталкивались с трудностями при планировании маршрутов, получением пролётных разрешений, улаживанием вопросов наземного обслуживания воздушных судов, а также с доставкой граждан в аэропорты вылета с удалённых районов и островов.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 августа в России возобновилось международное авиасообщение.

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