Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Президент США Дональд Трамп назвал самой крупной международной проблемой переговоры с Россией по ядерному разоружению.
— Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они очень сильно этого хотят. Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно, — сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, добавив, что это самая большая проблема в мире на сегодня.
В Генштабе назвали первое условие применения Россией ядерного оружияТакже там отметили, что прекращение действия Договора о нераспространении ядерного оружия может спровоцировать гонку вооружений.
Глава уточнил, что новый раунд переговоров пройдёт 16-18 августа в Вене. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Напомним, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Россия неоднократно призывала США продлить соглашение, но в Вашингтоне не спешат делать этого, в то время как РФ готова подписать договор в любой момент. Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что хочет "ядерного пакта" с Россией, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.