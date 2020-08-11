Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Президент США Дональд Трамп назвал самой крупной международной проблемой переговоры с Россией по ядерному разоружению.

— Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они очень сильно этого хотят. Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно, — сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, добавив, что это самая большая проблема в мире на сегодня.

Глава уточнил, что новый раунд переговоров пройдёт 16-18 августа в Вене. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.