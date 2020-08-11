Байден выбрал темнокожую индианку Камалу Харрис на пост кандидата в вице-президенты

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве претендента на пост вице-президента на выборах 2020 года. Таким образом, политик стала первой темнокожей женщиной в президентском списке от крупной партии.
В случае победы на выборах Байден назначит женщину на должность вице-президента СШАЕго оппонент в борьбе за выдвижение от демократов Берни Сандерс также рассматривает этот вариант.
— Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис — бесстрашного бойца и одну из лучших государственных служащих страны — своим вице-президентом, — написал политик в "Твиттере".
Эксперты сочли самую молодую конгрессвумен главной претенденткой на пост президента США в 2024 годуТакже они выделили губернатора штата Нью-Йорк, темнокожую женщину — сенатора от Калифорнии, бывшего офицера морской разведки и умеренного демократа.
Харрис пять лет проработала генеральным прокурором в Калифорнии и прокурором в Сан-Франциско. В сенате она укрепила свою репутацию. Изначально она протестовала против выдвижения кандидатуры Байдена, однако теперь стала его помощницей. Женщина уже продемонстрировала политическое мастерство, победив на выборах в одном из крупнейших штатов, и её присутствие в предвыборном штабе Байдена может расцениваться как шанс на победу.
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Напомним, в настоящее время в предвыборной гонке участвуют президент США Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден. Кроме того, намерение баллотироваться выдвинул рэпер Канье Уэст и кандидат от Зелёной партии, потерпевший 24 поражения на выборах разных уровней.