Байден выбрал темнокожую индианку Камалу Харрис на пост кандидата в вице-президенты

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве претендента на пост вице-президента на выборах 2020 года. Таким образом, политик стала первой темнокожей женщиной в президентском списке от крупной партии.

— Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис — бесстрашного бойца ​и одну из лучших государственных служащих страны — своим вице-президентом, — написал политик в "Твиттере".

Харрис пять лет проработала генеральным прокурором в Калифорнии и прокурором в Сан-Франциско. В сенате она укрепила свою репутацию. Изначально она протестовала против выдвижения кандидатуры Байдена, однако теперь стала его помощницей. Женщина уже продемонстрировала политическое мастерство, победив на выборах в одном из крупнейших штатов, и её присутствие в предвыборном штабе Байдена может расцениваться как шанс на победу.