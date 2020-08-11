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На границе Калужской и Московской областей две фуры перевернулись после ДТП с рейсовым автобусом — видео

На дороге произошёл разлив топлива.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Киевском шоссе в районе города Балабанова Калужской области произошло серьёзное ДТП с участием рейсового автобуса. В результате две фуры перевернулись на бок. Лайф публикует видео с места инцидента.

На дороге разлилось топливо, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, пожарные и скорая помощь.

Под Нижним Новгородом легковушка столкнулась с мотоциклом, два человека погибли

Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели и профессиональная техника.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что на востоке Москвы "мерседес" сбил ребёнка на пешеходном переходе.

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