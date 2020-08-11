На границе Калужской и Московской областей две фуры перевернулись после ДТП с рейсовым автобусом — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

На Киевском шоссе в районе города Балабанова Калужской области произошло серьёзное ДТП с участием рейсового автобуса. В результате две фуры перевернулись на бок. Лайф публикует видео с места инцидента.