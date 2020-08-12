В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" и насмешили горожан

Станцию метро "Московский проспект" в Харькове официально переименовали в "Турбоатом". Решение о смене "неправильного" названия было принято ещё 16 октября 2019 года, но на замену всех табличек и новую озвучку ушло почти 10 месяцев.

Жителей города сообщение на сайте Харьковского метрополитена не слишком вдохновило. Украинцы едко заметили, что в стране больше не осталось никаких проблем, теперь "всё стало идеально".

"Ой, как жить сразу легче-то стало. Думала, в чём загвоздка. А оказывается, всё зло в названии станции было", "Какая радость. А то у нас в стране всё идеально, а название станции прямо дышать свободно не даёт", "Думаю, что это мне с утра захотелось горы свернуть и победу победить", "Давайте снесём дома, в которых живём и которые строились при СССР, и на машинах советских ездить перестанем", "Что за дебилизм" — пишут украинцы в соцсетях.