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На Украине памятник Ленину "проапгрейдили" до болгарина Трифона

Решение приняли, чтобы не демонтировать монумент.

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Фото © Соцсети

В селе Зализничном Одесской области завершена реконструкция памятника Владимиру Ленину, в результате которой вождь мирового пролетариата стал героем традиционного обряда виноградарей, сообщает издание "Таймер".

По решению сессии сельсовета, чтобы избежать демонтажа памятника вождю мирового пролетариата, решено было переделать его в болгарина Трифона — героя традиционного обряда виноградарей, — пишет издание.

Напомним, в 2015 году — во время президентства Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние пять лет в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых были посвящены Владимиру Ленину.

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