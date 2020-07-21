На Украине памятник Ленину "проапгрейдили" до болгарина Трифона

Напомним, в 2015 году — во время президентства Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние пять лет в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых были посвящены Владимиру Ленину.