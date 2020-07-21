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Раздоры в Раздорах. В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу, один человек ранен

Полиция проверяет информацию о происшествии.

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Фото © Pixabay

В подмосковной деревне Раздоры, находящейся в районе Рублёво-Успенского шоссе, неизвестный устроил стрельбу по строителям, один человек ранен. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, у строящегося объекта работники перегружали стройматериалы из одной грузовой машины в другую. В какой-то момент подъехал чёрный внедорожник Toyota Land Cruiser, водитель которого потребовал освободить проезжую часть. Не дожидаясь этого, мужчина устроил стрельбу. В результате неё пострадал крановщик. Его госпитализировали с ранением брюшной полости и готовят к операции.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области, полиция проверяет информацию о стрельбе в Раздорах.

А ранее на Рублёвском шоссе мужчина устроил стрельбу в доме, приняв полицию за грабителей. Попытавшись выйти из квартиры, он долго не мог найти ключи, и его подруга позвонила в правоохранительные органы.

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