Михаил Ефремов перенёс инсульт

У Михаила Ефремова подтвердился инсульт, об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Сейчас актёр находится в Боткинской больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, накануне должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.