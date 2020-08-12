Михаил Ефремов перенёс инсульт

У Михаила Ефремова подтвердился инсульт, об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Сейчас актёр находится в Боткинской больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, накануне должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.
"Такого беспредела ещё не видел". Адвоката возмутило отношение суда к больному ЕфремовуСегодняшнее заседание пришлось отложить, так как подсудимый по-прежнему в больнице.
При этом Ефремов и до вчерашнего дня жаловался на самочувствие: 10 августа ему дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.