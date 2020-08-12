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Пашаев приехал в больницу к Ефремову. Найти артиста не удалось — видео

Юрист даже предположил, что актёра могли увезти в другое медицинское учреждение.

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Видео © LIFE

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев приехал в Боткинскую больницу, куда накануне привезли его подзащитного после приступа в суде. Юрист уверен, что актёр находится в медучреждении, но увидеть его ему до сих пор не удалось.

Он здесь находится, — ответил Пашаев на вопрос Лайфа, могли ли врачи выписать Ефремова.

Чтобы узнать причину, по которой его не пускают к пациенту, адвокат отправился в юридический отдел больницы. Но и там добиться чего-то внятного Пашаеву не удалось. Адвокату сказали отправить письменный запрос и пообещали оперативно ответить на него. На стойке информации долго искали в списке пациентов фамилию Ефремова, но не нашли. Теперь Пашаев допускает, что Ефремова "могли увезти в другую больницу".

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Анна Бутырина задаётся вопросом, почему коллега допустил отправку актёра в суд, если у того были признаки инсульта.

Накануне Михаил Ефремов попал в реанимацию Боткинской больницы. Актёр потерял сознание по пути на слушание по делу о смертельном ДТП. Из суда его пришлось экстренно госпитализировать. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали у артиста инсульт.

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