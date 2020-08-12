Лазейка в Стамбуле. Перечислены страны, которые могут посетить российские туристы

Российские границы открыты пока лишь для нескольких стран, но и в них не всегда можно найти авиабилеты прямым рейсом. Но некоторые государства уже открыли свои границы для россиян в одностороннем порядке. Спасением для тех, кто соскучился по иностранному отдыху, стал турецкий Стамбул, отмечают эксперты. С пересадкой в аэропорту этого города российские путешественники получают доступ к курортам Египта, Черногории и Кении.

— Со стыковкой в Стамбуле самостоятельно можно добраться и до Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх несколько раз в неделю летает турецкий низкобюджетный авиаперевозчик PegasusAirlines. А в расписании THY пока ещё нет рейсов на красноморские курорты. В расписании стоят десять рейсов в Каир и четыре рейса в Александрию. Также в графике THY еженедельно пять рейсов в Минск, четыре вылета в Загреб, три рейса в Найроби (Кения), пять вылетов в Подгорицу (Черногория), — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Одним из самых популярных направлений через Стамбул могут стать Мальдивы. Добраться до южных островов туристы смогут с двумя пересадками при вылете из Москвы — в Стамбуле и Дохе (Катар).

А вот улететь на Кубу, в Доминиканскую Республику, Мексику и ОАЭ в августе пока не получится. Хотя эти страны также готовы принять российских туристов, в расписании Turkish Airlines таких рейсов пока не значится.