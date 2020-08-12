Россиянам рассказали, как сдавать тест на коронавирус после отдыха в Турции

Эксперты ответили на вопросы туристов о том, как соблюсти требование о загрузке результатов теста на CoViD-19 после возвращения из Турции.

— Роспотребнадзор даёт на всё трое суток. А тест во многих клиниках делается от трёх до пяти дней. И как с этим быть? А санкции какие за незагрузку теста вовремя? — приводит портал TourDom.ru частый вопрос на эту тему.

По информации портала, за отсутствие результатов теста на коронавирус граждан могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Однако эксперты уточняют, что наказание грозит только тем, кто не уведомит о сдаче теста в течение трёх дней после возвращения на родину. А вот его результаты можно сообщить, когда они будут готовы.

Для того чтобы сдать тест на CoViD-19, москвичам достаточно заполнить анкету на сайте госуслуг. Медики, как правило, сами приезжают для взятия анализов. Или можно пойти в поликлинику. В регионах схема может быть другой. Также сделать тест можно в столичных аэропортах, например, если через них следовать транзитом.