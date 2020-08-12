Музею "Курска" в Санкт-Петербурге подарили фрагмент флага с подводного крейсера

Музею, посвящённому памяти погибших моряков с атомного подводного крейсера "Курск", передали фрагмент Андреевского флага, с которым субмарина ушла в своё последнее плавание.

Фото © "Петербургский дневник"

Фрагмент размером 5 на 10 сантиметров запаяли в пластик и поместили на витрину, в которой уже лежат фрагменты подлодки: кусочки корпуса, болты, а также ракушки, прилипшие к наружной обшивке. Там же находится колба с водой из Баренцева моря, взятой с места, где затонул "Курск".

— Воду собрали ещё в 2002 году, но она не портится. Мы сами не знаем, как это объяснить, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова директора школы Марины Никифировой.

Экспонаты для музея присылают из разных городов. Школьники собрали 118 папок, посвящённых членам экипажа, и подшивают в них фотографии и рассказы о подводниках. Большую часть экспонатов для музея добывает мать капитана второго ранга Сергея Дудко, именем которого названа школа.