Музею "Курска" в Санкт-Петербурге подарили фрагмент флага с подводного крейсера

Музею, посвящённому памяти погибших моряков с атомного подводного крейсера "Курск", передали фрагмент Андреевского флага, с которым субмарина ушла в своё последнее плавание.
"Мир спасли от Чернобыля ценой своей жизни". 20 лет трагедии на подводной лодке "Курск"Этот инцидент до сих пор считается одним из самых серьёзных и самых трагичных в истории Военно-морского флота.
Фото © "Петербургский дневник"
Фрагмент размером 5 на 10 сантиметров запаяли в пластик и поместили на витрину, в которой уже лежат фрагменты подлодки: кусочки корпуса, болты, а также ракушки, прилипшие к наружной обшивке. Там же находится колба с водой из Баренцева моря, взятой с места, где затонул "Курск".
— Воду собрали ещё в 2002 году, но она не портится. Мы сами не знаем, как это объяснить, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова директора школы Марины Никифировой.
Экспонаты для музея присылают из разных городов. Школьники собрали 118 папок, посвящённых членам экипажа, и подшивают в них фотографии и рассказы о подводниках. Большую часть экспонатов для музея добывает мать капитана второго ранга Сергея Дудко, именем которого названа школа.
Сегодня ровно 20 лет со дня, когда "Курск" потерпел крушение. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К годовщине этой даты Лайф снял документальный фильм.