В Сибири бывший заключённый убил пенсионеров-инвалидов, за ограбление которых отсидел

В селе Блюдчанском Новосибирской области 26-летний бывший заключённый, вернувшись из мест лишения свободы, убил двух пенсионеров-инвалидов, которые свидетельствовали против него в суде. После этого он поджёг их дом. Тела обнаружили пожарные.

Как выяснил Лайф, оба пенсионера были инвалидами детства, почти всю жизнь прожили в доме милосердия. Десять лет назад решили вместе уйти оттуда и жить отдельно — своей семьёй. Село выделило им дом, они сами себя обслуживали, жили на две пенсии по инвалидности. В 2013 году к ним в дом ворвался мужчина, избил инвалидов и забрал телевизор. Они написали заявления в полицию, преступника вскоре нашли и осудили.

Фото с места преступления. По этическим соображениям, всю ужасную картину лучше не показывать © LIFE 1 / 2

В ночь на 11 августа уже вышедший на свободу уголовник выпивал с приятелями. Потом он пошёл в дом к пенсионерам выяснять отношения. В порыве гнева нанёс несколько ударов ножом пожилому мужчине, а затем стулом ударил по голове женщину. Когда он осознал, что пенсионеры мертвы, поджёг дом. Полиция задержала подозреваемого. С ним работают следователи.