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Доктор Мясников рассказал, будет ли делать прививку от коронавируса

Медик находится в группе риска сразу по двум критериям: возрасту и роду деятельности.

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Александр Мясников. Фото © VK / Доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников намерен привиться российской вакциной от коронавируса, как только появится возможность. Об этом он рассказал агентству "Москва".

Лично я себе сделаю. Потому что я дважды в группе риска — и по возрасту, и по профессии. Мы знаем, что 30% врачей, работающих в госпиталях, заражаются и в мире каждый десятый умерший — это врач, — объяснил Мясников.

Главврач московской больницы № 71 признался, что ему как руководителю всегда тяжело отправлять врачей в "красную зону". По словам доктора Мясникова, это было бы легче при наличии у медработников прививки. Он сравнил вакцинацию врача с надетым на полицейского бронежилетом.

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По словам учёного, даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме происходят изменения в структуре мозга.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что вакцина формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о препарате.

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