Доктор Мясников рассказал, будет ли делать прививку от коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников намерен привиться российской вакциной от коронавируса, как только появится возможность. Об этом он рассказал агентству "Москва".

— Лично я себе сделаю. Потому что я дважды в группе риска — и по возрасту, и по профессии. Мы знаем, что 30% врачей, работающих в госпиталях, заражаются и в мире каждый десятый умерший — это врач, — объяснил Мясников.