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Привет из восьмидесятых. Оказалось, в лайнерах Boeing до сих пор используют дискеты

Для узких специалистов это не новость, а вот широкую публику такой анахронизм удивил.

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Фото © The Register

В пассажирских самолётах Boeing 747-400, по крайней мере, в некоторых, до сих пор используют для обновлений программного обеспечения 3,5-дюймовые дискеты. О таким удивительном для эпохи смартфонов и Интернета факте пишет издание The Register.

Недавно перевозчик British Airways решил отправить в отставку свои Boeing 747. Специалистам IT-компании Pen Test Partners удалось попасть на один из списанных лайнеров и изучить его системы.

Оказалось, что в кабине пилотов самолёта до сих пор стоят дисководы для 3,5-дюймовых дискет. С их помощью персонал должен был обновлять навигационную систему лайнера.

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Пассажирские самолёты Boeing 747–400 стали совершать рейсы в конце восьмидесятых годов. Последние лайнеры этой модели были поставлены в 2005 году.

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