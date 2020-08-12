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Пользователь Twitter едва не поседел, увидев, как в аэропорту садится самолёт, разбившийся 35 лет назад

В итоге в истории пришлось разбираться журналистам.

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Фото © Twitter / m3600

Незадолго до японского праздника поминовения усопших Обон, который отмечается с 13 по 15 августа, пользователь "Твиттера" с ником m3600 написал пост, который взбудоражил многих. Юзер выложил скриншоты с сайта Flightradar24, где в реальном времени можно отслеживать положения воздушных судов. Там он обнаружил, что 5 августа в аэропорту Нарита совершает посадку самолёт, который попал в катастрофу 35 лет назад.

Фото © Twitter / m3600

12 августа 1985 года "Боинг-747", совершавший рейс JL123, вылетел из Токио в Осаку. Однако достичь пункта назначения ему было так и не суждено. Самолёт разбился, в результате чего погибло 520 человек, среди которых был известный певец Кю Сакамото, пишет SoraNews24. Катастрофа стала одной из крупнейших за всю историю авиации.

Фото © Twitter / m3600

И автор поста, и пользователи были поражены увиденным и уже были готовы поверить в мистику. Волнение в соцсетях всё росло, пост становился вирусным. Тогда издание J-Cast News обратилось к представителю Japan Airlines, чтобы выяснить истину.

В компании подтвердили, что рейс JL123 действительно появился на радаре. Однако это оказалось ошибкой одного из IT-специалистов. Сотрудник случайно выбрал произвольный номер для рейса, следовавшего из Сингапура в Нариту. И тот совпал с номером печально известного боинга. Тем не менее юзеры считают, что в этой истории слишком много совпадений. Некоторые из них верят, что таким образом души погибших в страшной катастрофе вернулись в мир живых на праздник.

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