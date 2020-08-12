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В Башкирии шестилетняя девочка умерла, поев собранные отцом грибы

Сам мужчина и его сын находятся в тяжёлом состоянии.

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Фото © Pixabay

В Башкирии шестилетняя девочка умерла, попробовав собранные отцом грибы. Трагедия случилась в деревне Даутово.

Отец выложил селфи, где улыбается вместе с детьми, а через несколько часов убил их и себя

Те, кто хорошо знал мужчину, не могут поверить в произошедшее.

Как выяснил Лайф, местный житель собрал грибы на окраине населённого пункта. Не разобравшись, безопасны ли они, мужчина приготовил ужин. Поел сам и накормил детей. Ночью мужчину и его сына госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Дочь мужчины умерла до приезда скорой.

Позже удалось выяснить, что мать детей скончалась в мае этого года. Семья переехала в деревню Даутово относительно недавно, знакомых там у них было мало.

Ранее Лайф рассказывал, как правильно собирать грибы.

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