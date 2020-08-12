"Мир спасли от Чернобыля ценой своей жизни". 20 лет трагедии на подводной лодке "Курск"

Этот инцидент до сих пор считается одним из самых серьёзных и самых трагичных в истории Военно-морского флота.

В зоне особого внимания

20 лет назад, 12 августа 2000 года, за пятнадцать минут до полудня, на борту ракетного крейсера "Пётр Великий", находившегося в акватории Баренцева моря, зафиксировали мощный подводный хлопок. Его происхождение долгое время оставалось непонятным — несогласованных с командованием и условиями пусков в тот день не ждали. Сеанс радиосвязи с другими надводными кораблями показал, что все корабли в непосредственной близости от вероятного источника колебаний, которые напоминали нечто похожее на взрыв, зафиксировали инцидент, и контрольно-измерительное оборудование всех кораблей исправно. Связь отсутствовала лишь с одним кораблём. Сразу после мощного подводного толчка атомный подводный крейсер К-141 "Курск" перестал выходить на связь.

"Курск" во всех смыслах был надеждой российского флота. Одному из самых новых кораблей в составе "сил подводного сдерживания" к началу учений на Северном флоте едва исполнилось шесть лет. Попасть на ультрасовременную подводную лодку могли далеко не все. Даже письменное прошение о переводе того или иного специалиста в дублирующий, а не основной экипаж (на каждой субмарине может быть по два и более экипажей) рано или поздно попадало на рассмотрение сначала к флотскому начальству, а оттуда на финальное решение — к капитану первого ранга Геннадию Лячину. Служить на уникальную во всех отношениях субмарину попадали лучшие из лучших. Бывший командир дивизиона живучести стратегического атомного крейсера К-447 "Кисловодск" Валерий Путков отметил, что задача таких подлодок, как "Курск", не менялась десятки лет и актуальна по сей день, и именно сложность выполняемой миссии накладывает определённые особенности на подбор экипажа.

949-е подлодки — это обнулители флота любого вероятного противника. Задача у них одна — выйти в точку, обнаружить авианосец с кораблями сопровождения и атаковать, если при выходе в море такая задача была вложена в секретный конверт. "Курск" по части электроники, компьютеров и всего, что касалось обнаружения кораблей противника, был уникальным кораблём. Его боеспособность с учётом того, какого качества людей туда подбирали, была на порядок выше, чем у большинства кораблей этой же серии Валерий Путков Бывший командир дивизиона живучести стратегического атомного крейсера К-447 "Кисловодск"

Ракета особого назначения

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Специальной подлодке под управлением специальных людей полагалось не менее специальное оружие. Боекомплектом и оснащением К-141 "Курск" был обязан своим создателям — легендарному (во всех смыслах) учёному Игорю Баранову, пятой симфонией которого стали подводные лодки, прозванные "охотниками за авианосцами", и команде Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБМТ) "Рубин" под руководством Игоря Спасского — талантливого учёного, руководившего созданием более двух сотен субмарин, принятых в состав отечественного Военно-морского флота. Главное оружие "Курска" долгие годы оставалось неизменным — 24 сверхзвуковых крылатых ракеты П-700 "Гранит", способных в буквальном смысле слова проломить авианосец от носа почти до кормы.

Помимо уникальных ракет, создать аналоги которым ни в США, ни в одной другой стране блока НАТО не могут до сих пор, на борту К-141 должны были оказаться не менее смертоносные для авианосцев торпеды "Шквал". Из-за движения в пузыре раскалённого газа (каверне) эти торпеды развивали чудовищную по меркам классической гидродинамики скорость — под 350 километров в час.

И это при том, что обычные торпеды разгоняются под водой до скорости не более 120 километров в час. Днём 12 августа по сценарию учений экипаж "Курска" должен был провести учебную стрельбу этими торпедами. Конечная цель военных манёвров помимо проверки уровня боеготовности состояла в демонстрации возможностей "зарубежным партнёрам". Последние, кстати, пригнали в район проведения учений целую эскадру из двух подводных лодок, двух кораблей-разведчиков, самолёты и фрегаты разных типов. Экипажи натовских кораблей первыми отметили необычную активность в эфире, дальнейшее изучение которой показало — произошло что-то страшное.

Почему произошла трагедия?

Среди основных версий трагедии изначально рассматривались три.

Первая версия. К-141 "Курск" столкнулся с неизвестным объектом в районе пуска учебных торпед. Под "предметом" понимали много разных объектов — от морской мины времён Великой Отечественной до американских подлодок "Мемфис" и "Толедо", а также британской АПЛ "Сплендид", которая якобы погибла в том же месте. Сторонники теорий заговора отмечали, что якобы именно по этой причине в район аварии могли прибыть зарубежные спасательные корабли. Убедительных доказательств этой версии так и не представили.

Версия вторая. Атака неизвестной субмарины. В пользу этой версии поначалу высказывались специалисты, изучавшие странное "входное" отверстие по правому борту субмарины. Позднее выяснилось, что от взрыва торпеды, выпущенной другой подводной лодкой, всё пространство внутри, включая часть пусковых шахт для крылатых ракет, было бы уничтожено. Позднее был сделан вывод, что отверстие оказалось технологическим и было вырезано во время подъёма лодки с глубины.

Третья версия. Взрыв учебной (практической) торпеды, из-за которой сдетонировал весь боекомплект. В пользу этой версии высказывались действующие и отставные специалисты по вооружениям Военно-морского флота. Версия рассматривалась в качестве основной на всём этапе следствия и объясняла многие критические повреждения, включая практически полное уничтожение носовой части субмарины.

Аварийная лодка

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К тому моменту, как зарубежные корабли-наблюдатели начали замечать странности в радиообмене, аварийно-спасательная команда из водолазов-глубоководников уже неслась на вертолёте к месту проведения спасательной операции. Главной проблемой для спасателей стало "наследие" России 90-х: неисправная техника и глубоководные аппараты, подготовить которые к аварийным работам на глубине по инструкции нужно за десяток минут, а не десяток часов.

Опасности добавляла и погода. Через 15 лет в одном из интервью водолазы расскажут, что погода начала портиться уже к вечеру 12 августа, а к ночи в районе учений начался полноценный ледяной шторм. Волнение моря четырёх-пяти баллов и сильный ветер почти полностью исключали проведение полноценной спасательной операции. Значительную роль в обследовании "Курска" сыграли глубоководные аппараты АС-32 и АС-34. Их применение позволило оперативно установить точное местонахождение лодки, оценить причины аварии и масштаб повреждений.

Подозрения

Бывший замкомандира боевой части подлодки К-441 проекта 667БДР Владимир Щепецкий рассказал, что ясно помнит день, когда услышал о происшествии с "Курском".

Совсем недавно умер мой бывший боевой товарищ, который командовал БЧ-5 (турбинный отсек — помещение с генераторами и валами, которые вращают гребные винты и дают питание бортовым системам. — Прим. Лайфа). Когда про аварию сообщили по телевизору и радио, мы сразу поняли, что проблем со всплытием там не было, там были разрушения. С учётом того, какой запас прочности у двухкорпусных атомоходов, возник вопрос: что должно было случиться, чтобы лодка легла на грунт Владимир Щепецкий Бывший замкомандира боевой части подлодки К-441 проекта 667БДР

Фантастические версии, связанные с присутствием неких "третьих сил", подводники со стажем отметают и неприятно морщатся, стараясь до последнего сдерживать крепкие выражения. По словам Владимира Щепецкого, примерный исход для экипажа опытным людям был понятен с момента получения первых данных.

Люди, служившие на атомных крейсерах, хорошо понимают, что такое взрыв на подводной лодке. Если атомоход лёг на грунт и не может всплыть, значит, дело плохо. Даже отказ реактора, если вспомнить историю с К-19, не становится существенным ограничением для всплытия лодки, тем более с глубины в 100 метров. А раз субмарина высотой с многоквартирный жилой дом не может всплыть, то обстоятельства однозначны — повреждения, несовместимые с живучестью Владимир Щепецкий Бывший замкомандира боевой части подлодки К-441 проекта 667БДР

Братская могила

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Подводники отмечают, что даже на случай критических повреждений у таких атомоходов, как "Курск", есть запас прочности. Двухкорпусная подлодка для того и проектируется, чтобы выдерживать чудовищные удары и взрывы. Этот запас прочности, по словам капитана второго ранга в запасе Ильдара Джанбиева, и позволил морякам "потянуть время".

Разрушения передних отсеков, на мой взгляд, не стали причиной гибели лодки. Во всяком случае, не сразу. После того как первые отсеки были разрушены, а лодка легла на грунт после столкновения с дном, у экипажа появилось время задраить переборки, проверить герметичность. Электричества хватало только для аварийного освещения, о перезапуске реакторов и речи, на мой взгляд, в такой ситуации не могло быть. Экипаж хорошо понимал условия, аварийная защита реактора сработала как надо и "запечатала" опасный груз внутри корпуса. Подводники могли, конечно, попытаться перезапустить реактор, но долг, хорошее знание инструкций и профессионализм — это то, благодаря чему Чернобыля в Баренцевом море не случилось Ильдар Джанбиев Капитан второго ранга в запасе

По официальной версии, причиной взрыва стала утечка компонентов топлива торпеды — пероксида водорода, крайне летучего вещества, контакт которого со внешней средой может закончиться взрывом даже в идеальных условиях. Взрывотехник, а ныне научный сотрудник взрывотехнической лаборатории Евгений Жуков пояснил, что пероксид водорода может загореться и взорваться — и разрушения даже для крупного корабля могут быть фатальными.

В СССР у детей было развлечение — кидали ватку, пропитанную пероксидом, который делали из перекиси. Она любопытные хлопки издавала, и последний, у кого она взорвётся, считался проигравшим в игре. Если масштабировать эту ватку на несколько сотен литров пероксида и допустить, что из-за неисправности в электроцепи заправленные боеприпасы могло просто закоротить, то мы получаем взрыв заправленной торпеды. А где один взрыв торпеды, там и несколько, причём суммарно может получиться взрыв вещества с высокой летучестью и тонной массы Евгений Жуков Научный сотрудник взрывотехнической лаборатории

"Все плакали и выли"

Последняя надежда на то, что часть экипажа "Курска" уцелела внутри огромного 150-метрового стального гроба, начала пропадать 14 августа. Во время осмотра субмарины со спускаемых аппаратов выяснилось, что АПЛ протаранила дно моря под углом примерно в 40 градусов, а всплывающая спасательная камера разрушена. Эксперты и бывшие подводники отмечают, что разрушения корпуса не позволили экипажу добраться до ВСК, хотя лодка "легла" на минимальной глубине, фактически гарантирующей безопасное всплытие. Изучение лодки позднее показало, что после взрыва члены экипажа уцелели почти в половине отсеков — шестом, седьмом, восьмом и девятом. В последнем, девятом, позднее найдут тело погибшего командира, капитана Дмитрия Колесникова, с наспех засунутой в карман предсмертной запиской.

Капитан второго ранга в запасе Ильдар Джанбиев отмечает, что к тому моменту, когда последовали первые официальные заявления о неизбежной гибели всех моряков, на базе, где возвращение "Курска" считали маловероятным, но по-прежнему возможным, сослуживцы командира АПЛ Геннадия Лячина и экипажа К-141 постарели лет на 10–15.

Я видел, как взрослые, умные и хладнокровные мужики, которые не раз в дальние походы ходили, садились и плакали без звука. Это даже не слёзы были, они, скорее, выли от того, что не могут ничем помочь тем, кто находился на стометровой глубине. И это было чудовищно сознавать. Многие потом мне говорили, что уходят со службы, потому что не знают, как смотреть в глаза семьям погибших. Чувствовали какую-то вину, передать которую литературным языком нельзя, словно прощения просили, что не смогли быстро прибыть на помощь Ильдар Джанбиев Капитан второго ранга в запасе

Навалилось

Похожие ощущения ждали и международную группу спасателей, прибывших из Норвегии, а позднее и нидерландских водолазов-глубоководников, поднимавших "Курск" со дна моря. 118 членов экипажа оказались погребены внутри металлического атомного крейсера навечно, и картину смерти во плоти многие участники спасательной операции запомнят на всю жизнь. Многие сослуживцы и гражданские специалисты испытали шок и обморок уже после того, как официальная часть операции по поднятию "Курска" со дна Баренцева моря завершилась. В тот момент, когда стало понятно, что лодка успешно поднята и транспортируется под днищем корабля голландской компании Mammoet, не выдержали нервы у Игоря Спасского — руководителя ЦКБМТ "Рубин". Привычно сдержанный и оптимистичный, он устало погрузился в кресло и едва заметно заплакал. Позднее в нескольких интервью Спасский признавался, что трагедию с "Курском" он не забудет до конца жизни.

О том, как сложилась жизнь членов семей погибших моряков, можно узнать из документального фильма Лайфа "Курск". В ожидании чуда, которое не произошло".

Последнее испытание ждало сослуживцев и специалистов по судостроению через год. Выдержать появление огромной рубки уже мёртвой подлодки, появившейся из-под воды на кильблоках плавучего дока на судоремонтном заводе в Рослякове, смогли далеко не все. Многих из тех, кто наблюдал за тем, как массивная субмарина высотой с 11-этажный дом в буквальном смысле восстаёт из мёртвых, были госпитализированы с гипертоническим кризисом и проблемами с сердцем.