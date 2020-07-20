Реакция за три часа. Зачем в Крыму строят "русские "Мистрали"

Новые корабли должны сохранить и расширить присутствие российского флота в мировом океане.

Свидетели "Носорога"

После развала СССР только ленивый не критиковал руководство страны и вооружённых сил за состояние Российского флота. Задача восстановить флот и заново вернуть ему оперативную готовность решать любые задачи в любых уголках мира казалась невыполнимой — денег на дорогие мероприятия не было, а лучшие люди флота массово увольнялись в запас. Вопросы вызывала и структура нового флота, доставшегося в наследство от великой морской державы, — применять сторожевики, фрегаты и крейсеры теперь нужно было по-новому.

Вопреки расхожему мнению, в СССР было несколько планов на случай войны с США и НАТО на Северной Атлантике, однако не все они были продуманы до мелочей. Военный эксперт Василий Кашин отмечает, что советский флот готовился воевать с НАТО в основном на "внутренних" морях.

Примитивные десантные корабли для таких операций в СССР были, но в океанской зоне они уже применяться не могли. Для океана у ВМФ СССР было три универсальных десантных корабля проекта 1174 — единственные корабли с вертолётами на борту и доковыми камерами Василий Кашин Военный эксперт

При этом уникальные корабли оказались технически не вполне удачными — их эксплуатация и ремонт требовали колоссальных ресурсов, а подготовка к каждому походу занимала значительное время. Из-за этого процедура "немедленной мобилизации" превращалась в организационный и логистический ад, что в условиях войны было недопустимо. После развала СССР все три "Носорога" (такое название корабли получили в НАТО) были списаны, и тема строительства уникальных кораблей на несколько десятилетий умерла.

"Мистраль" раздора

Заполнить брешь в звене военно-морского флота мечтали долгие годы. Но создавать корабль с нуля — затея крайне дорогая и малоприятная, хоть и жизненно необходимая для каждого крупного государства с выходом к морю. Для того чтобы сэкономить время и деньги, первые в составе ВМФ России универсальные корабли-вертолётоносцы решили заказывать во Франции. Те самые "Мистрали" должны были лечь в основу морских сил быстрого реагирования нового типа. В отличие от неповоротливого советского флота, зоной влияния которого был весь мировой океан, УДК типа "Мистраль" и корабли им подобные, но построенные в России через несколько лет, должны были проводить спасательные, эвакуационные и наступательные операции там, где это было необходимо.

На отказе французов продавать "Мистрали" Россия всё равно умудрилась заработать. Вертолётоносцы, конечно, продали в Египет, однако на палубе этих кораблей разместились российские ударные вертолёты Ка-52К. Но проблема строительства новых кораблей от этого не решилась. Мощный импульс для решения накопившихся трудностей появился после возвращения Крыма в состав России. На судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года в присутствии президента страны Владимира Путина заложили два совершенно новых, уникальных для российского ВМФ универсальных корабля. Корабли, построенные по проекту 23900 "Прибой", смогут решать все задачи, которые могут ставиться кораблям океанской зоны в следующие 30–50 лет.

"Спасение за три часа"

Все развитые государства уже включили в состав флота корабли этого типа. Франция и "Мистрали", США и универсальные корабли типа "Уосп" и "Америка", Япония и вертолётоносцы "Хюга", Австралия, Турция и множество других стран уже давно используют "лёгкий флот" для решения сложнейших задач. Новейшие российские корабли проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" должны стать полноценной заменой старым БДК (большим десантным кораблям), которые последние десятки лет используются в качестве грузового транспорта.

Краткие характеристики кораблей таковы: Длина — 220 метров

— 220 метров Дальность хода — 6 тыс. морских миль

— 6 тыс. морских миль Авиакрыло — 20 ударных вертолётов

— 20 ударных вертолётов Морская техника — 6 десантных катеров

— 6 десантных катеров Сухопутная техника — 70 БТР или лёгких танков

— 70 БТР или лёгких танков Десант — 1 тыс. морпехов с вооружением

Командир батальона морской пехоты, подполковник запаса Андрей Кречетов отмечает, что такой авиагруппы и десанта будет достаточно, чтобы безопасно провести эвакуацию гражданских из зоны боевых действий или "задавить" противника огнём с моря.

Два усиленных батальона на борту — это серьёзная сила, с помощью которой можно выиграть небольшую войну. Особенность УДК в том, что на его борту находятся и средства защиты от ракетного нападения, и артиллерия, с помощью которой можно "почистить" берег огнём. Прибрежные операции с такой техникой можно провернуть за три часа, и не нужно основные силы привлекать Андрей Кречетов Командир батальона морской пехоты в запасе

Адмирал может спать спокойно?

Другая, но менее очевидная причина, по которой УДК "Прибой" начали строить только сейчас, — отсутствие у России авианесущего флота. Формально и он, и палубная авиация ещё в строю, однако единственный авианесущий корабль в составе ВМФ России, ТАВКР "Адмирал Кузнецов", войдёт в строй лишь после капитального ремонта и модернизации. Его ходовые качества по-прежнему остаются востребованными для демонстрации флага и проведения ударных операций в локальных конфликтах, но в формат "сил быстрого реагирования" такой корабль уже не вписывается.

Военный эксперт Василий Кашин отметил, что УДК "Прибой" могут стать одной из причин, по которым в состав палубной авиации вернутся самолёты с вертикальным (или укороченным) взлётом и посадкой. Тем более что мировой опыт применения таких машин уже есть — к примеру, США и УДК типа "Уосп", на которых можно разместить до восьми самолётов F-35.

Построить четыре современных УДК и списать антикварные советские БДК — это задача, которая вполне по силам. Строить полноценные авианосцы — не хватит ресурсов, да и незачем. Если когда-нибудь всё же мы займёмся возрождением "вертикалок", то они и будут заменой нашей авианосной программе, дорогой и неудачной Василий Кашин военный эксперт