«Цунами высотой в 20 метров». Россия начала испытания оружия Судного дня Минобороны России сообщило об испытания новейшего оружия — глубоководного аппарата «Посейдон». Интерес вызывает не только новинка, но и подлодка-носитель. Подробно — в Life.ru. 91197 91197 Аппарат «Посейдон» наводит страх на НАТО. Коллаж © LIFE Фото © Wikipedia

Что может царь воды?

В большинстве публикаций «Посейдону», об испытаниях которого в конце июля 2020 года отчиталось Минобороны России, отводят роль «уничтожителя американских городов». По сути, такое утверждение верно — после доставки в нужную точку глубоководный аппарат может перейти в "спящий режим" и на неопределённое время перестать контактировать с операторами. Однако в нужное время человек с особым допуском может нажать "красную кнопку", и "сахаровский сценарий", в котором термоядерный заряд взрывается у берегов США, будет приведён в исполнение.

Двухмегатонная боевая часть, которая взрывается в море, — самый экологичный боевой заряд в мире. Большая часть радиации, которая выделится при взрыве, поглотится водой и растворится. А наземной инфраструктуре, кораблям, базам и городам в непосредственной близости придётся несладко. Океанолог Владимир Югай, 25 лет изучающий цунами и последствия землетрясений в океане, отмечает, что сам взрыв — это половина беды для вероятного противника.

Если сопоставить примерные значения по магнитуде и подрыву боеголовки в две мегатонны где-нибудь рядом с побережьем, то последствия будут тяжелее, чем после цунами в районе "Фукусимы". Две мегатонны, в зависимости от места подрыва, — это волна не меньше 25 метров высотой. В Японии в 2011 году волна была от пяти до восьми метров, в отдельных районах 10–12. Что будет с прибрежными районами, представить себе нетрудно. Всё будет зависеть от рельефа местности. Если гор и возвышенностей немного, то ущерб будет критический Владимир Югай Океанолог

Ядерный кораблик Сахарова

Стоит заметить, что в России даже с учётом современных технологий к идее "торпеды Судного дня" отнеслись не со всей серьёзностью. Проект академика Лаврентьева, впервые предложившего взорвать у побережья США 100-мегатонную бомбу, и академика Сахарова, через некоторое время предложившего практическое решение этой задачи, реализовали лишь частично. Причин для этого несколько.

Во-первых, построить компактный ядерный заряд на 100 мегатонн — та ещё задача. 58-мегатонная "Царь-бомба", взорванная на Новой Земле, получилась настолько большой, что не влезла в бомболюк самолёта-носителя. Во-вторых, нет смысла строить один заряд на 100 мегатонн или более и обрекать на гибель десятки миллионов людей, когда можно аккуратно нейтрализовать весь вражеский флот в любой точке Мирового океана, даже у причальной стенки военно-морской базы. Физика ядерного взрыва устроена таким образом, что количество тепла и энергии, освобождённое из оболочки ядерного устройства, конечно, не испарит огромный авианосец, но вполне может его перевернуть. Тогда авиакрыло и весь экипаж окажутся погребёнными в океане, и флот вероятного противника не сможет действовать.

В данный момент американские ВМС располагают флотом из 12 авианесущих кораблей. Вполне вероятно, что к тому моменту, как «Посейдон» встанет на боевое дежурство, количество плавучих аэродромов увеличится до тринадцати кораблей. В советское время наряд противокорабельных ракет на каждый корабль считался просто: для того чтобы гарантированно пустить такой корабль ко дну, нужно пять-шесть прямых попаданий или два попадания ракет с ядерной боевой частью. Исходя из мощности противокорабельных ракет, можно сделать вывод, что на один авианосец и корабли сопровождения (которые всегда идут рядом) будет достаточно одного «Посейдона». Но для того, чтобы взорвать авианосец, двухмегатонный блок нужно каким-то образом доставить к "месту встречи".

Секретный спецназ ВМФ

У Военно-морского флота России есть особо секретное подразделение. Точнее, оно лишь формально числится в составе флота, однако подчиняется только министру обороны и Верховному главнокомандующему — президенту России. Называется оно просто и не вполне обычно — ГУГИ. Главное управление глубоководных исследований. Появление кораблей ГУГИ в нейтральных водах всегда вызывает лёгкую панику у США и НАТО. Сначала исследовательские корабли "Янтарь", принадлежащие ГУГИ, принимали за корабли-шпионы, потом им приписывали роль охотников на подводные кабели. Однако с технической точки зрения надводные корабли крайне ограничены в своих возможностях по сравнению с "главным калибром" ГУГИ — атомными подлодками специального назначения.

Известных носителей глубоководных аппаратов «Посейдон» три. Первый — АПЛ К-329 «Белгород», второй — БС-64 «Подмосковье». Третий носитель только строится — им станет атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851. Новейшая и самая современная атомная подводная лодка с ядерным дроном на борту. С учётом того что прогнозируемая серия «Посейдонов» примерно 24/32 аппарата, можно сделать вывод, что "Хабаровск" — не последняя подлодка-носитель, которую специалисты ГУГИ научат ходить далеко и глубоко, минуя системы слежения вероятного противника.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что в большинстве случаев «Посейдон» воспринимают неправильно.

«Посейдон» — это оружие, которое стоит наравне с ракетными войсками стратегического назначения. Его цель — это не просто какие-то объекты, это вся береговая инфраструктура. После того как будет нанесён ответно-встречный ядерный удар, «Посейдоны» довершат дело и сместят береговую линию противника поглубже на материк. Для того чтобы доставка "Посейдона" состоялась максимально оперативно и скрытно, создаются подлодки специального назначения Алексей Леонков Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

По мнению Леонкова, «Посейдон» разрушит всю промышленную цепочку такой страны, как США.

Если лишить противника возможности применять флот, то вся боевая машина в такой стране, как США, окажется обездвижена. Средств для ведения войны нет, ресурсы подвезти возможности нет. Что дальше? Правильно, коллапс Алексей Леонков Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Помимо «Посейдонов» в распоряжении ГУГИ находится и глубоководный аппарат АС-12 "Лошарик", который подсоединяется к подлодке-носителю в нижней части корпуса и может быть использован для проведения особо сложных задач на глубине. Спасать ценный груз со дна или доставить смертельно опасное взрывное устройство, способное стереть с лица Земли небольшой штат, — особенной разницы для АС-12 нет. Субмарина, испытания которой, по данным собственных источников Лайфа в ВМФ России, завершены, может погружаться на глубину до пяти-шести тысяч метров.

Точечный массаж океаносферы

Эксперт РСМД Илья Крамник пояснил, что возможности атомного подводного флота специального назначения, создаваемого в России, могут быть направлены на решение нескольких задач.

Строительство носителей для таких аппаратов, как «Посейдон», обусловлено попыткой нивелировать проблемы с флотом общего назначения. И хотя «Посейдоны» создаются как оружие "последнего шанса", в перспективе просматривается их потенциал в локальных конфликтах. Сам по себе форм-фактор аппарата позволяет создать на его основе аппараты для беспилотной разведки на больших глубинах, установщики минных заграждений Илья Крамник Военный эксперт РСМД

Такое оружие, по словам экспертов, обладает избыточной мощностью и, скорее всего, не будет использоваться даже в учебных целях на регулярной основе, хотя его применение, вне всяких сомнений, будет отработано в ближайшее время. Вполне вероятно, что для постоянного присутствия подводных кораблей-носителей может быть разработан глубоководный аппарат с ядерным зарядом меньшей мощности, необходимый для "обозначения присутствия" подводного флота ВМФ во всех точках Мирового океана.

Авторы Сергей Андреев