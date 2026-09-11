Полчаса — и нет Британии: «Посейдон» и «Сармат» превратят спесь Лондона в радиоактивный пепел Оглавление Три города на прицеле: что Москва пообещала Лондону Трижды бились: как Россия побеждала Британию Арсенал убеждения: чем Россия ответит Британии «Сармат» и «Ярс» наготове: 16 боеголовок для Лондона «Посейдон» утопит Лондон: что говорят британские эксперты 400 кг смерти: «Циркон» прошивает ПВО Ответить нечем: почему ПВО Британии бессильна Москва неоднократно предупреждала Лондон о жёстком ответе за британское оружие, которым ВСУ бьют по России. Минобороны РФ уже выбрало цели. Чем Россия может нанести удар и почему ПВО Соединённого Королевства будет бессильно — в материале Life.ru. Британия получит законный удар возмездия, от которого не спасёт ни один эсминец. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ВС РФ могут нанести удар по целям в Великобритании, если она и дальше будет поставлять оружие и военные технологии Киеву для ударов вглубь России. Позицию Кремля по участию Соединённого Королевства в конфликте объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания, — заявил Песков 24 августа 2026 года после того как Лондон передал Украине технологии по производству крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Три города на прицеле: что Москва пообещала Лондону

2 сентября 2026 года президент России Владимир Путин не стал раскрывать детали плана по Великобритании.

— Это секрет, военная тайна, — сказал Владимир Путин.

Ещё в апреле Минобороны России опубликовало список производств, работающих на ВСУ, но находящихся за пределами Украины. Среди потенциальных целей есть объекты в Лондоне, Лестере и Милденхолле.

— Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному, — сообщила 27 августа 2026 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров также предупредил Великобританию. Заигрывания с Украиной могут привести к ударам.

— Имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями, — отметил Лавров.

Трижды бились: как Россия побеждала Британию

Россия и Великобритания воевали между собой три раза. Последний раз войска Британской империи бились против Красной армии с 1918 по 1920 годы в ходе Интервенции. Советское государство тогда одержало победу.

Новый вооружённый конфликт мог начаться после окончания Второй мировой войны. 5 марта 1946 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнёс Фултонскую речь, в которой СССР обозначался как угроза. К этому времени уже был разработан план «Немыслимое». Он подразумевал наступательную и оборонительную операцию. Предполагалось, что вместе с британскими войсками сражаться против Москвы будут американцы, канадцы, поляки, а также бывшие гитлеровские солдаты и офицеры.

Арсенал убеждения: чем Россия ответит Британии

Зона поражения российскими ракетами городов в Европе. Инфографика © Life.ru.

Россия обладает оружием, которое может запросто стереть Великобританию с лица земли. Ещё в 2018 году «политический пророк» Владимир Жириновский призывал отправить флот России к берегам Королевства. А уже в 2019 году объяснил, что может случиться с британским государством в случае конфликта с Москвой.

— Полчаса — и нет никаких британских островов, — сказал Жириновский.

«Сармат» и «Ярс» наготове: 16 боеголовок для Лондона

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В мае 2026 года проведено успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Владимир Путин заявил, что это самый мощный ракетный комплекс в мире. Из его выступления следует, что «Сармат» может двигаться по баллистической и суборбитальной траектории. Дальность – свыше 35 тысяч километров. Он может преодолеть все современные системы ПРО. Из открытых источников известно, что полезная нагрузка «Сармата» - до 10 тонн. Ракета может нести до 16 ядерных боеголовок. Мощность каждой – 750 килотонн.

— Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооружённый данным ракетным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края, — сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в ходе доклада главе государства.

На вооружении уже есть стратегический ракетный комплекс «Ярс». Он способен поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. На борту находятся до 4 термоядерных боевых блоков. Предположительно, мощность каждого – до 500 килотонн. При разделении «Ярс» выпускает ложные цели, что усложняет работу для ПВО противника.

«Посейдон» утопит Лондон: что говорят британские эксперты

Атомная подводная лодка «Белгород» наводит ужас на жителей Туманного Альбиона. Она является носителем подводного аппарата «Посейдон». Его характеристики держатся в секрете, но точно известно, что он мощнее «Сармата».

— Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат», — сообщил Владимир Путин в октябре 2025 года.

В 2018 году агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, утверждало, что «Посейдон» развивает скорость 60-70 узлов (110-130 км/ч), а мощность боевой части может достигать до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, бомба «Толстяк», сброшенная США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки, имела мощность 0,021 мегатонны.

— Если в устье Темзы или рядом с ним взорвется большое ядерное устройство, огромная волна в Темзе хлынет в сторону зданий, и миллионы людей могут погибнуть. Возникло бы очень много повреждений. Реальность такова, что мощный мегатонный взрыв, даже в воде, был бы очень разрушительным, — рассказал Daily Mail эксперт по ядерному оружию, профессор Эндрю Футтер.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Фото © РИА Новости / РИА Новости

По его словам, большое количество людей погибнет не от радиации, а от взрыва, ударной волны или ожогов. Эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон считает, что если «Посейдон» будет применён, то от волны в британской столице никто не останется в живых. К тому же, эта же волна может разрушить порты Великобритании и Франции на Ла-Манше. Одновременно с этим достанется голландскому Роттердаму.

400 кг смерти: «Циркон» прошивает ПВО

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» может поражать надводные и наземные цели. Ещё в 2019 году Владимир Путин рассказал, что её скорость – около 9 махов. Мощность «Циркона» оценивается в 300-400 килограммов. У ракеты были проблемы с точностью, но это решается.

— Последнее применение показывает, что он становится всё более, более точным, — отметил глава государства.

Ответить нечем: почему ПВО Британии бессильна

Великобритания – член НАТО, что позволяет Лондону задействовать 5-ю статью договора о коллективной безопасности. Кроме того, у Соединённого Королевства есть 225 ядерных боеголовок. Но прежде чем нанести ответный удар или связаться с союзниками по Североатлантическому альянсу потребуется сбить российские ракеты, а сделать это нечем. Вся надежда только на флот.

В начале 2025 года британское издание The Times выпустило аналитическую статью о возможностях ПВО Великобритании. Выводы для подданных короля Карла III не утешительны.

— Проведенное нами расследование показало, что Соединённое Королевство становится всё более уязвимым для ударов баллистическими ракетами <…> у Британии нет ПРО наземного базирования, чтобы прикрывать от баллистических ракет важнейшие объекты инфраструктуры и населённые пункты, — говорится в статье.

Теоретически сбивать ракеты могут только эсминцы Типа 45. Их всего шесть штук. Каждый корабль имеет на вооружение 48 ракет Aster. Их максимальная дальность – 120 километров. Для обнаружения целей работают радары Sampson. Однако, для обеспечения их работоспособности нужна электроэнергия, с чем тоже проблема. Падение мощности в турбинах WR-21 приводила к полному блэкауту. Только к 2028 году закончится программа модернизации PIP, в задачи которой входит решение вопроса отключения электричества. Поэтому сейчас небо Великобритании фактически открыто.

Авторы Даниил Черных