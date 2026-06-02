Европа доиграется: как заводы Rheinmetall и базы НАТО стали целями для Армии России Оглавление Объекты в Европе: 27 целей для ВС РФ Немецкие заводы станут пеплом Латвия: координаты баз известны Базы НАТО под ударом Аэропорт Жешув Порты в Болгарии и Румынии После недавних атак ВСУ по гражданским объектам России стало реальным предупреждение Минобороны и президента РФ о потенциальных целях в Европе. Там производят дроны и военную технику для Украины. Куда могут прилететь российские ракеты и БПЛА — в материале Life.ru. 1 июня, 22:15 В Берлине, Риге и Варшаве готовятся к аду: Россия назвала 27 адресов, которые сгорят после ударов ВСУ. Обложка © ChatGPT

Объекты в Европе: 27 целей для ВС РФ

Ещё 15 апреля 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, работающих в интересах украинских вооружённых формирований. Всего было названо 27 адресов.

— Заявление Минобороны РФ надо воспринимать буквально: список европейских производств, где делают дроны и другое оборудование, является списком потенциальных целей для ВС РФ. Когда удары станут реальностью — зависит от того, что будет дальше, — написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Пока Украина только усилила удары по территории России и таким образом подставляет своих европейских партнёров под возможные контратаки.

Карта зоны поражения российским вооружением. Инфографика © Life.ru

Немецкие заводы станут пеплом

Одним из важнейших поставщиков Украины является немецкий концерн Rheinmetall AG. Головной офис находится в Дюссельдорфе, а заводы распределены по Германии. Все они тоже могут попасть под удары. С конвейеров этой компании сошли различные модификации танков Leopard, БПМ Marder и Lynx, системы ПВО Skyranger и многое другое, в том числе боеприпасы.

Отдельно заслуживает внимание БПЛА Luna NG. Эти беспилотники используются для разведки, слежения за целями и при наличии дополнительного оборудования способны наносить удары. Согласно технической характеристике, Luna NG могут находиться в воздухе до 12 часов и достигать высоты 5 километров.

— Система Luna NG уже может похвастаться несколькими тысячами часов налёта и хорошо зарекомендовала себя на вооружении иностранных заказчиков, — говорится в заявлении концерна.

Латвия: координаты баз известны

Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что Украина готовит с территории Латвии запуски БПЛА по российской территории. Украинские операторы прибыли на военные базы Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс. Представители Киева убедили латвийское руководство, что Москва не будет наносить ответные удары. В СВР дали понять обратное.

— Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия, — заявили представители СВР.

Одновременно с этим через территории той же Латвии, а также Эстонии и Литвы украинские беспилотники летят в Россию. В ответ на разрешение пролётов БПЛА может быть нанесён удар.

— Их предупредили. Не поймут — получат ответ, — заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О готовности поразить цели в Прибалтике заявил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Все места, откуда происходит угроза прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями, — сказал Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС в Астане.

Базы НАТО под ударом

Потенциальными целями могут стать и европейские логистические центры, используемые Украиной. Через них идут поставки вооружения и техники.

Аэропорт Жешув

Аэродром Жешув исполняет роль и медицинского перевалочного пункта. Сюда перевозят раненых, а далее происходит распределение по госпиталям. В общей сложности свыше 80% военной помощи Украине идёт через Жешув.

Американский аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер считает, что Россия имеет право наносить удары по этому объекту.

— На сто процентов имеете право. Но вопрос не в этом, на самом деле. Вопрос, насколько это правильный, умный ход. А это вопрос политический, — отметил Риттер.

Порты в Болгарии и Румынии

Румынский порт Констанца является вторым по значимости логистическим центром для переправки военной помощи Украине. Кроме того, через него идёт переправка украинского зерна, что даёт дополнительные средства Киеву. Расположение Констанцы позволяет уже в сухопутном режиме отправлять грузы на Украину.

Аналогичные задачи выполняет и болгарский Бургас. Важно отметить, что через этот порт идут снаряды для советских типов вооружения, так как Болгария один из крупнейших производителей.

Авторы Даниил Черных