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Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ вправе обстрелять польский аэродром Жешув

13 января, 12:25
Американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 "Пэтриот", установленные на аэродроме в польском Жешуве недалеко от границы с Украиной. Обложка © ТАСС / Zuma

Американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 "Пэтриот", установленные на аэродроме в польском Жешуве недалеко от границы с Украиной. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер уверен, что Россия имеет полное право нанести удар по польскому аэродрому Жешув, если натовские истребители F-16 будут вылетать оттуда на боевые задания в зону спецоперации. Об этом он рассказал kp.ru.

"На сто процентов имеете право. Но вопрос не в этом на самом деле. Вопрос, насколько это правильный, умный ход. А это вопрос политический", подчеркнул Риттер.

По его словам, Украина прекрасно понимает, что терпит поражение, поэтому будет пытаться втянуть в конфликт НАТО ради успеха на поле боя. Сделать это можно с помощью провокаций, продолжил экс-разведчик. Например, вынудив Россию обстрелять польский аэродром. Для этого нужен простой повод — пара вылетов оттуда военных самолётов для поддержки ВСУ с воздуха.

Единственный выход : Украине предрекли неминуемый раздел по воле Запада
Единственный выход : Украине предрекли неминуемый раздел по воле Запада

Ранее Риттер говорил, что Россия закончит СВО лишь на условиях, которые продиктует сама. По его словам, структура Украины уже разрушается, а поддержка западных стран уменьшается, поэтому ВСУ приходят в упадок, а ВС РФ становятся всё сильнее.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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