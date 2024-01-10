Американский разведчик предсказал окончание конфликта на Украине на условиях России

Россия закончит специальную военную операцию (СВО) лишь на условиях, которые продиктует сама. Между тем структура Украины разрушается, а поддержка западных стран уменьшается, поэтому ВСУ приходят в упадок, а ВС РФ становятся всё сильнее. Такое мнение выразил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

"Украина рушится. Западная поддержка тает на глазах. Они банкроты, у них нет оружия, их армия приходит в упадок, у них нет резервов. Россия же становится сильнее. Полторы тысячи российских патриотов ежедневно идут в добровольцы, чтобы служить в зоне СВО. В какой-то момент Россия [одержит верх]. Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году", — добавил он в беседе с RT.