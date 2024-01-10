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10 января, 14:02

Американский разведчик предсказал окончание конфликта на Украине на условиях России

Экс-разведчик США Риттер: РФ закончит СВО на условиях, которые продиктует сама

Россия закончит специальную военную операцию (СВО) лишь на условиях, которые продиктует сама. Между тем структура Украины разрушается, а поддержка западных стран уменьшается, поэтому ВСУ приходят в упадок, а ВС РФ становятся всё сильнее. Такое мнение выразил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия закончит СВО на условиях, которые продиктует сама. Видео © t.me / rt_russian

"Украина рушится. Западная поддержка тает на глазах. Они банкроты, у них нет оружия, их армия приходит в упадок, у них нет резервов. Россия же становится сильнее. Полторы тысячи российских патриотов ежедневно идут в добровольцы, чтобы служить в зоне СВО. В какой-то момент Россия [одержит верх]. Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году", — добавил он в беседе с RT.

Единственный выход : Украине предрекли неминуемый раздел по воле Запада
Единственный выход : Украине предрекли неминуемый раздел по воле Запада

Как сообщал Лайф, ВСУ несут катастрофические потери на фронте, что вынуждает власти Незалежной идти на всё новые ухищрения для пополнения рядов армии. Так, на Украине уже провели девять волн мобилизации, а Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Тем временем сбежавшие за границу граждане ломятся в дипмиссии, чтобы продлить документы перед нашумевшим законом о мобилизации. А те, кто всё ещё остаётся на Украине, бегут оттуда или просят помощи в выезде за огромные деньги.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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