Американский разведчик предсказал окончание конфликта на Украине на условиях России
Экс-разведчик США Риттер: РФ закончит СВО на условиях, которые продиктует сама
Россия закончит специальную военную операцию (СВО) лишь на условиях, которые продиктует сама. Между тем структура Украины разрушается, а поддержка западных стран уменьшается, поэтому ВСУ приходят в упадок, а ВС РФ становятся всё сильнее. Такое мнение выразил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия закончит СВО на условиях, которые продиктует сама. Видео © t.me / rt_russian
"Украина рушится. Западная поддержка тает на глазах. Они банкроты, у них нет оружия, их армия приходит в упадок, у них нет резервов. Россия же становится сильнее. Полторы тысячи российских патриотов ежедневно идут в добровольцы, чтобы служить в зоне СВО. В какой-то момент Россия [одержит верх]. Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году", — добавил он в беседе с RT.
Как сообщал Лайф, ВСУ несут катастрофические потери на фронте, что вынуждает власти Незалежной идти на всё новые ухищрения для пополнения рядов армии. Так, на Украине уже провели девять волн мобилизации, а Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Тем временем сбежавшие за границу граждане ломятся в дипмиссии, чтобы продлить документы перед нашумевшим законом о мобилизации. А те, кто всё ещё остаётся на Украине, бегут оттуда или просят помощи в выезде за огромные деньги.
ТАСС / Алексей Коновалов