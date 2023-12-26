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26 декабря, 20:31

Украинцы за границей ломятся за продлением документов, пытаясь спастись от армии

СМИ: Украинцы спешат продлить документы за рубежом, чтобы не попасть на фронт

Граждане Украины, проживающие за границей, выстроились в огромные очереди, чтобы продлить документы на пребывание за рубежом. Видео обстановки опубликовали местные телеграм-каналы.

Очередь за документами, состоящая из украинских граждан, в испанской Валенсии. Видео © T.me / catars_is

На кадрах можно увидеть огромную очередь из мужчин в испанской Валенсии, которые рвутся продлить документы, чтобы не возвращаться на Украину. Очевидно, это произошло после публикации законопроекта о мобилизации.

Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами
Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами

Как известно, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полмиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

Обложка ©

T.me / catars_is

Анатолий Симоненко
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