Украинцы за границей ломятся за продлением документов, пытаясь спастись от армии

Граждане Украины, проживающие за границей, выстроились в огромные очереди, чтобы продлить документы на пребывание за рубежом. Видео обстановки опубликовали местные телеграм-каналы.

На кадрах можно увидеть огромную очередь из мужчин в испанской Валенсии, которые рвутся продлить документы, чтобы не возвращаться на Украину. Очевидно, это произошло после публикации законопроекта о мобилизации.