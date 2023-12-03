Зеленский рассмотрит петицию о мобилизации депутатов на Украине

Петиция депутата Верховной рады Александра Дубинского о мобилизации украинских депутатов и чиновников за три дня до завершения сбора подписей набрала более 25 тысяч голосов — такое число необходимо для рассмотрения обращения Владимиром Зеленским. В документе, который был зарегистрирован 5 сентября, призывается рассмотреть неотложные проекты законов, которые должны привести к справедливой мобилизации граждан.

"В СМИ неоднократно сообщают о нехватке военнообязанных для обновления Вооружённых сил Украины. Мобилизация нардепов и госслужащих разных уровней поможет выравнять условия для всех граждан", — сказано в обосновании петиции.

Примечательно, что инициатор петиции — Александр Дубинский — сейчас содержится под стражей из-за подозрения в государственной измене. 2 декабря его адвокаты сообщили, что депутата избили в СИЗО Киева. Дубинского подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Незалежной для мужчин призывного возраста. Нардеп свою вину отрицает и отмечает, что возбуждённое против него дело является политическим преследованием.