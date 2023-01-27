Украинским чиновникам запретили отдыхать за границей после скандала с "батальоном Дубай"
Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за рубеж без веских причин
Правительство Украины приняло постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Выполняя решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", — написал он в своём телеграм-канале.
Теперь они могут пересекать границу в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми. Шмыгаль указал, что некоторые чиновники выезжали из страны на отдых, не понимая "базовых вещей".
Напомним, недавно на Украине разгорелся скандал из-за депутата партии "Слуга народа" Николая Тищенко. Во время боевых действий в его родной стране он каким-то образом оказался на отдыхе за рубежом. Позже Тищенко исключили из партии, а на сайте украинского президента появилась петиция с призывом назначить его послом страны в Таиланде. Затем разгорелся скандал с "батальоном Дубай" — целой оравой украинских политиков, отдыхавших в ОАЭ. В их числе оказалась Юлия Тимошенко.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Clara Margais