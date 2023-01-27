"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 16:27

Украинским чиновникам запретили отдыхать за границей после скандала с "батальоном Дубай"

Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за рубеж без веских причин

Правительство Украины приняло постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Выполняя решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", написал он в своём телеграм-канале.

Теперь они могут пересекать границу в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми. Шмыгаль указал, что некоторые чиновники выезжали из страны на отдых, не понимая "базовых вещей".

Украинский депутат под воинственную музыку "разминировал" машину веткой

Украинский депутат под воинственную музыку "разминировал" машину веткой

Напомним, недавно на Украине разгорелся скандал из-за депутата партии "Слуга народа" Николая Тищенко. Во время боевых действий в его родной стране он каким-то образом оказался на отдыхе за рубежом. Позже Тищенко исключили из партии, а на сайте украинского президента появилась петиция с призывом назначить его послом страны в Таиланде. Затем разгорелся скандал с "батальоном Дубай" — целой оравой украинских политиков, отдыхавших в ОАЭ. В их числе оказалась Юлия Тимошенко.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Clara Margais

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров