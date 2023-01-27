Украинским чиновникам запретили отдыхать за границей после скандала с "батальоном Дубай"

Правительство Украины приняло постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Выполняя решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", — написал он в своём телеграм-канале.

Теперь они могут пересекать границу в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми. Шмыгаль указал, что некоторые чиновники выезжали из страны на отдых, не понимая "базовых вещей".