Украинский депутат очутился в Таиланде, несмотря на запрет Зеленского покидать страну

Один из депутатов партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд. Об этом говорится в анонсе на сайте Посольства Украины в Бангкоке, где всех желающих приглашают прийти на встречу с украинским парламентарием, которая состоится уже завтра в одном из отелей сети Novotel.

Какая необходимость украинскому депутату во время боевых действий на территории страны лететь на тропический курорт, не поясняется. Издание "Страна.ua" не исключает, что Тищенко отправился в так горячо любимый Таиланд на давно запланированный отдых, но после указа Зеленского о запрете поездок без служебной необходимости решил себе эту "служебную необходимость" придумать задним числом.

К слову, в предыдущие годы Тищенко регулярно выезжал с женой и сыном на зимовку в Таиланд. В интервью СМИ он рассказывал, что это его давняя "семейная традиция".