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26 января, 15:05

Украинский депутат очутился в Таиланде, несмотря на запрет Зеленского покидать страну

Из партии Зеленского исключили депутата Тищенко, который улетел в Таиланд на фоне боевых действий на Украине

<p>Николай Тищенко с семьёй летает в Таиланд почти каждую зиму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaytyshchenko </p>

Николай Тищенко с семьёй летает в Таиланд почти каждую зиму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaytyshchenko

Один из депутатов партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд. Об этом говорится в анонсе на сайте Посольства Украины в Бангкоке, где всех желающих приглашают прийти на встречу с украинским парламентарием, которая состоится уже завтра в одном из отелей сети Novotel.

Какая необходимость украинскому депутату во время боевых действий на территории страны лететь на тропический курорт, не поясняется. Издание "Страна.ua" не исключает, что Тищенко отправился в так горячо любимый Таиланд на давно запланированный отдых, но после указа Зеленского о запрете поездок без служебной необходимости решил себе эту "служебную необходимость" придумать задним числом.

К слову, в предыдущие годы Тищенко регулярно выезжал с женой и сыном на зимовку в Таиланд. В интервью СМИ он рассказывал, что это его давняя "семейная традиция".

Сами "Слуги народа" уже возмутились поступком депутата и оперативно проанонсировали его исключение из фракции. По словам главы партийной организации Елены Шуляк, вскоре "Слуги" соберутся на заседание, где Тищенко будет официально путём голосования изгнан из их рядов.

Украинский депутат под воинственную музыку "разминировал" машину веткой

Украинский депутат под воинственную музыку "разминировал" машину веткой

Напомним, что у Тищенко репутация не только недальновидного, но и недалёкого политика. В прошлом году он опозорился, поздравив украинцев не с тем праздником — с Пасхой вместо Рождества. Во время пандемии Тищенко озадачил журналистов признанием, что "уже вакцинировался ковидом", а с началом российской СВО на Украине снял "зашкварный" ролик, в котором он, облачившись в камуфляж, отважно "разминировал" машину веткой.

Марина Калегина

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