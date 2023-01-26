Украинский депутат очутился в Таиланде, несмотря на запрет Зеленского покидать страну
Из партии Зеленского исключили депутата Тищенко, который улетел в Таиланд на фоне боевых действий на Украине
Николай Тищенко с семьёй летает в Таиланд почти каждую зиму. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaytyshchenko
Один из депутатов партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд. Об этом говорится в анонсе на сайте Посольства Украины в Бангкоке, где всех желающих приглашают прийти на встречу с украинским парламентарием, которая состоится уже завтра в одном из отелей сети Novotel.
Какая необходимость украинскому депутату во время боевых действий на территории страны лететь на тропический курорт, не поясняется. Издание "Страна.ua" не исключает, что Тищенко отправился в так горячо любимый Таиланд на давно запланированный отдых, но после указа Зеленского о запрете поездок без служебной необходимости решил себе эту "служебную необходимость" придумать задним числом.
К слову, в предыдущие годы Тищенко регулярно выезжал с женой и сыном на зимовку в Таиланд. В интервью СМИ он рассказывал, что это его давняя "семейная традиция".
Сами "Слуги народа" уже возмутились поступком депутата и оперативно проанонсировали его исключение из фракции. По словам главы партийной организации Елены Шуляк, вскоре "Слуги" соберутся на заседание, где Тищенко будет официально путём голосования изгнан из их рядов.
Напомним, что у Тищенко репутация не только недальновидного, но и недалёкого политика. В прошлом году он опозорился, поздравив украинцев не с тем праздником — с Пасхой вместо Рождества. Во время пандемии Тищенко озадачил журналистов признанием, что "уже вакцинировался ковидом", а с началом российской СВО на Украине снял "зашкварный" ролик, в котором он, облачившись в камуфляж, отважно "разминировал" машину веткой.