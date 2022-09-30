Украинский депутат под воинственную музыку "разминировал" машину веткой
Украинский депутат Тищенко под воинственную музыку героически "разминировал" машину веткой
Украинские чиновники продолжают "стряпать" легенду о своём супергероизме и бесстрашии. В этот раз на насмешки в Сети нарвался депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который "разминировал" машину с помощью ветки. Соответствующий ролик появился в телеграм-канале блогера Анатолия Шария.
Украинский депутат Тищенко под воинственную музыку "разминировал" машину веткой. Видео © Telegram / Анатолий Шарий
"Клоуны типа Николая Тищенко могут публиковать героические видео, на которых они под воинственную музыку разминируют машины веткой", — иронично отметил Шарий в подписи к опубликованным кадрам.
На видео показана полуразрушенная местность, где на боку лежит разбитый всмятку автомобиль. Депутат, облачённый в камуфляжную форму и бронежилет, поднимает с земли первую попавшуюся на глаза ветку и делает вид, что разминирует машину. Его действия сопровождает воинственная музыка. При этом он просто двигает помятую каску, которую после этого спокойно берёт в руки обычный солдат.
А ранее Лайф сообщал, что бесстрашные школьницы из Купянска рассказали неудобную правду украинскому пропагандисту. Вероятнее всего, журналист хотел услышать от девочек рассказы о том, как они рады возвращению ВСУ, но что-то пошло не так. Услышать из их уст критику в адрес украинских военных пропагандист явно не рассчитывал.
Кадр из видео Telegram / Анатолий Шарий