Украинские чиновники продолжают "стряпать" легенду о своём супергероизме и бесстрашии. В этот раз на насмешки в Сети нарвался депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который "разминировал" машину с помощью ветки. Соответствующий ролик появился в телеграм-канале блогера Анатолия Шария.

Украинский депутат Тищенко под воинственную музыку "разминировал" машину веткой. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

"Клоуны типа Николая Тищенко могут публиковать героические видео, на которых они под воинственную музыку разминируют машины веткой", — иронично отметил Шарий в подписи к опубликованным кадрам.

На видео показана полуразрушенная местность, где на боку лежит разбитый всмятку автомобиль. Депутат, облачённый в камуфляжную форму и бронежилет, поднимает с земли первую попавшуюся на глаза ветку и делает вид, что разминирует машину. Его действия сопровождает воинственная музыка. При этом он просто двигает помятую каску, которую после этого спокойно берёт в руки обычный солдат.