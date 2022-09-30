ВКС России уничтожили мобильную группу радиоразведки ВСУ под Николаевом

Российские Воздушно-космические силы уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки Вооружённых сил Украины в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Николаевской области в районе населённого пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", — отметил он.