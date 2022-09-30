ВКС России уничтожили мобильную группу радиоразведки ВСУ под Николаевом
Российские Воздушно-космические силы уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки Вооружённых сил Украины в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В Николаевской области в районе населённого пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ", — отметил он.
А накануне стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области.
Специальная военная операция на Украине
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