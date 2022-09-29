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Опубликовано 29 сентября 2022, 11:02

ВС РФ подавили батарею РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

Вооружённые силы РФ подавили батарею американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ВСУ использовали в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США", отметил он.

Также в районе Евгеновки в ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт", а в районе Гуляйполя Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

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А ранее издание New York Times узнало, что командование ВСУ заявило о бесполезности переданных Вашингтоном американских систем HIMARS в боях за Артёмовск (Бахмут). Как утверждают авторы, украинские военные пришли к выводу, что российские войска смогли перераспределить склады боеприпасов так, чтобы они стали менее уязвимыми для атак противника.

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Александра Вишнякова
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