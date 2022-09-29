ВС РФ подавили батарею РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

Вооружённые силы РФ подавили батарею американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ВСУ использовали в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в районе Евгеновки в ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт", а в районе Гуляйполя Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

А ранее издание New York Times узнало, что командование ВСУ заявило о бесполезности переданных Вашингтоном американских систем HIMARS в боях за Артёмовск (Бахмут). Как утверждают авторы, украинские военные пришли к выводу, что российские войска смогли перераспределить склады боеприпасов так, чтобы они стали менее уязвимыми для атак противника.