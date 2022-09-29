ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 10:55

Замглавы Минобороны лично проверил ход подготовки призванных из запаса россиян

Замглавы Минобороны Евкуров проинспектировал подготовку призванных из запаса граждан

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал на полигоне ВДВ в Рязанской области подготовку граждан, которые были призваны из запаса.

"Юнус-Бек Евкуров проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также по использованию средств связи и тренировки по вождению боевых машин", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, практические занятия на полигоне организованы с учётом опыта, который был получен в Сирийской Арабской Республике и в ходе специальной военной операции на Украине.

Под частичную мобилизацию подпадают россияне, служившие в армии другой страны
Под частичную мобилизацию подпадают россияне, служившие в армии другой страны

Ранее Сергей Шойгу лично оценил подготовку мобилизованных на военных полигонах ЗВО. Министр побывал на практических занятиях призывников по огневой, тактической и медицинской подготовке.

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Частичная мобилизация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar