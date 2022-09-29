Замглавы Минобороны лично проверил ход подготовки призванных из запаса россиян

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал на полигоне ВДВ в Рязанской области подготовку граждан, которые были призваны из запаса.

"Юнус-Бек Евкуров проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также по использованию средств связи и тренировки по вождению боевых машин", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, практические занятия на полигоне организованы с учётом опыта, который был получен в Сирийской Арабской Республике и в ходе специальной военной операции на Украине.