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29 сентября, 10:55

Замглавы Минобороны лично проверил ход подготовки призванных из запаса россиян

Замглавы Минобороны Евкуров проинспектировал подготовку призванных из запаса граждан

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал на полигоне ВДВ в Рязанской области подготовку граждан, которые были призваны из запаса.

"Юнус-Бек Евкуров проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также по использованию средств связи и тренировки по вождению боевых машин", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, практические занятия на полигоне организованы с учётом опыта, который был получен в Сирийской Арабской Республике и в ходе специальной военной операции на Украине.

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Ранее Сергей Шойгу лично оценил подготовку мобилизованных на военных полигонах ЗВО. Министр побывал на практических занятиях призывников по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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