Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Шойгу лично оценил подготовку мобилизованных на военных полигонах ЗВО. Видео © Минобороны РФ

Министр побывал на практических занятиях призывников по огневой, тактической и медицинской подготовке. Он отметил, что тренировки проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

"Глава российского военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах", — добавили в Минобороны.