Россиянам начали вручать повестки при попытке выехать в Казахстан
Россиянам начали вручать повестки на границе Челябинской области с Казахстаном
На границе Челябинской области и Казахстана выстроилась огромная очередь из мужчин. Тем из них, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации, начали выдавать повестки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по региону.
"Скопление есть. Сейчас у нас всё в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства и уточнил, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву.
По его словам, таких граждан задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручает ему повестку. Этот алгоритм применяется "вне зависимости от того, из какого города" призывник.
А грузинская таможня ранее перешла на особый режим работы из-за большого транспортного потока. Например, сегодня утром около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей ожидали проезда через российско-грузинскую границу. Вчера их число составляло три с половиной тысячи.
ТАСС / Гавриил Григоров