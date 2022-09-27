Россиянам начали вручать повестки при попытке выехать в Казахстан

На границе Челябинской области и Казахстана выстроилась огромная очередь из мужчин. Тем из них, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации, начали выдавать повестки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по региону.

"Скопление есть. Сейчас у нас всё в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства и уточнил, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву.